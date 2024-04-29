Бомж в Челябинске украл паспорт из квартиры и продал его владельцу за 17 тысяч

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Бездомный челябинец искал в многоэтажке открытые квартиры, дергая их за ручки. Вскоре он забрался в одну из квартир, которая была открыта, и украл из нее сумку, в которой были удостоверение личности и номер телефона хозяина.
На следующий день обвиняемый позвонил владельцу и рассказал, что готов вернуть документ за 17 тысяч рублей. Мужчина согласился и после перевода денег сумку ему вернули. После этого, заподозрив неладное, горожанин обратился в полицию.
Правоохранителям вскоре удалось задержать вора. Оказалось, что ранее у него уже была судимость. В отношении него возбудили уголовное дело.
Напомним, 26 апреля 2024 года в Екатеринбурге неизвестный украл у женщины пакет, в котором находилась вещь стоимостью более пяти тысяч рублей.