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Бомж в Челябинске украл паспорт из квартиры и продал его владельцу за 17 тысяч

Бомж в Челябинске украл паспорт из квартиры и продал его владельцу за 17 тысяч

29 апреля 2024, 12:53
Фото: 1MI
В Челябинске бездомный мужчина украл паспорт, а позже продал его владельцу.

Бездомный челябинец искал в многоэтажке открытые квартиры, дергая их за ручки. Вскоре он забрался в одну из квартир, которая была открыта, и украл из нее сумку, в которой были удостоверение личности и номер телефона хозяина.

На следующий день обвиняемый позвонил владельцу и рассказал, что готов вернуть документ за 17 тысяч рублей. Мужчина согласился и после перевода денег сумку ему вернули. После этого, заподозрив неладное, горожанин обратился в полицию.

Правоохранителям вскоре удалось задержать вора. Оказалось, что ранее у него уже была судимость. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, 26 апреля 2024 года в Екатеринбурге неизвестный украл у женщины пакет, в котором находилась вещь стоимостью более пяти тысяч рублей.

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