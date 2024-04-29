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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Нижнем Тагиле определили программу празднования Дня города в 2024 году

День города 2024: гуляния на Лисьей горе, «Киндерград» и фестиваль уличных театров

29 апреля 2024, 12:50
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле определили программу празднования Дня города в 2024 году

В 2024 году Нижний Тагил будет праздновать свое 302-летие в течение трех дней, с 9 по 11 августа. Девиз праздника в нынешнем году «Не словами — делами!».

Уже несколько лет Нижний Тагил отмечает свой День рождения в течение трех дней. В 2024 году праздничные мероприятия для жителей и гостей города начнутся в пятницу, 9 августа, и завершатся в воскресенье, 11 августа.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, основные площадки уже определены администрацией Нижнего Тагила. Многие из них уже полюбились горожанам и мероприятия там проводятся из года в год. Так, например, запланированы гуляния на Лисьей горе, где традиционно проводятся различные конкурсы и выступают талантливые певцы и танцоры из городских коллективов.

Кроме того, дети смогут посетить «Киндерград», который расположится на Театральной площади. Рядом пройдут фестиваль уличных театров и «Тагильское подворье».

За «Современником» состоятся несколько концертов, но пока хедлайнер праздника не определен. Также тагильчанам обещают уже полюбившиеся световое и лазерное шоу, 3D-мэппинг, пиротехническое шоу, спортивный праздник, кубок города по экстремальным видам спорта в честь Дня города.

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#Евгения Сафина#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#День города#Мероприятия#Екатеринбург
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