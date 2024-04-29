День города 2024: гуляния на Лисьей горе, «Киндерград» и фестиваль уличных театров

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Уже несколько лет Нижний Тагил отмечает свой День рождения в течение трех дней. В 2024 году праздничные мероприятия для жителей и гостей города начнутся в пятницу, 9 августа, и завершатся в воскресенье, 11 августа.
Как стало известно редакции TagilCity.ru, основные площадки уже определены администрацией Нижнего Тагила. Многие из них уже полюбились горожанам и мероприятия там проводятся из года в год. Так, например, запланированы гуляния на Лисьей горе, где традиционно проводятся различные конкурсы и выступают талантливые певцы и танцоры из городских коллективов.
Кроме того, дети смогут посетить «Киндерград», который расположится на Театральной площади. Рядом пройдут фестиваль уличных театров и «Тагильское подворье».
За «Современником» состоятся несколько концертов, но пока хедлайнер праздника не определен. Также тагильчанам обещают уже полюбившиеся световое и лазерное шоу, 3D-мэппинг, пиротехническое шоу, спортивный праздник, кубок города по экстремальным видам спорта в честь Дня города.