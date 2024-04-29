День города 2024: гуляния на Лисьей горе, «Киндерград» и фестиваль уличных театров

Как стало известно редакции TagilCity.ru, основные площадки уже определены администрацией Нижнего Тагила. Многие из них уже полюбились горожанам и мероприятия там проводятся из года в год. Так, например, запланированы гуляния на Лисьей горе, где традиционно проводятся различные конкурсы и выступают талантливые певцы и танцоры из городских коллективов.