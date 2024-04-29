Деревянный жилой дом загорелся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
К месту происшествия приехали семь сотрудников пожарной службы, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Кроме дома от огня также пострадали постройки на территории участка. Сведений о том, есть ли пострадавшие, в настоящий момент нет. Вскоре специалисты сумели устранить возгорание.
Напомним, 24 апреля 2024 года в поселке в Екатеринбурге загорелся одноэтажный барак. Несколько человек, которые находились внутри здания в момент возгорания, сумели выбраться наружу. На место ЧП выезжали пожарные, а также скорая помощь.