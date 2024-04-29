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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Деревянный жилой дом загорелся в Екатеринбурге

Деревянный жилой дом загорелся в Екатеринбурге

29 апреля 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney
Огонь разгорелся в жилом частном доме в Екатеринбурге. Пожар случился на улице Кондратьева.

К месту происшествия приехали семь сотрудников пожарной службы, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Кроме дома от огня также пострадали постройки на территории участка. Сведений о том, есть ли пострадавшие, в настоящий момент нет. Вскоре специалисты сумели устранить возгорание.

Напомним, 24 апреля 2024 года в поселке в Екатеринбурге загорелся одноэтажный барак. Несколько человек, которые находились внутри здания в момент возгорания, сумели выбраться наружу. На место ЧП выезжали пожарные, а также скорая помощь.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Пожарные#Огонь#Возгорание#Дом#ЧП#Тушение#Экстренные службы#Земельный участок#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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