Дети в Екатеринбурге нашли чемодан со шприцами и иглами

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
По словам местной жительницы, рядом с детской площадкой, где гуляли дети, находятся сгоревшие сараи, пишет Е1.
Екатеринбуржцы сообщили о находке в полицию, однако они не проявили к этому интерес. Кто и почему оставил чемодан — неизвестно. Местные жители рассказали, что ближайшая больница находится в пяти дворах от них.
Напомним, в поселке под Первоуральском на участке жилого дома был обнаружен боеприпас. После осмотра специалистов выяснилось, что опасности он не представляет. Находку они увезли с собой.