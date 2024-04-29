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Published Сегодня, 15:37

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Updated Сегодня, 15:39

Дети в Екатеринбурге нашли чемодан со шприцами и иглами

Дети в Екатеринбурге нашли чемодан со шприцами и иглами

29 апреля 2024, 15:37
Фото: Е1
В Екатеринбурге дети нашли чемодан, в котором были иглы, пробирки и шприцы. Это произошло на улице Корепина.

По словам местной жительницы, рядом с детской площадкой, где гуляли дети, находятся сгоревшие сараи, пишет Е1.

Екатеринбуржцы сообщили о находке в полицию, однако они не проявили к этому интерес. Кто и почему оставил чемодан — неизвестно. Местные жители рассказали, что ближайшая больница находится в пяти дворах от них.

Напомним, в поселке под Первоуральском на участке жилого дома был обнаружен боеприпас. После осмотра специалистов выяснилось, что опасности он не представляет. Находку они увезли с собой.

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