Девочка на самокате в Екатеринбурге врезалась в прохожего и сломала нос

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По словам школьницы, она случайно влетела в одного из прохожих. Горожанин не пострадал, но при этом у него из руку выпал телефон. Мужчина нецензурно стал ругаться, а затем ушел, пишет Е1.
Пострадавшую самокатчицу увезли в больницу на скорой помощи. Она позвонила родителям рассказала о случившемся инциденте. Медики диагностировали девочке перелом носа. 2 мая 2024 года ей проведут операцию.
Напомним, в Екатеринбурге молодой человек, ехавший на самокате, упал на трамвайных путях и потерял сознание. Вскоре он пришел в себя. Очевидцы рассказали, что самокатчик разбил голову.