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Published Сегодня, 11:51

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Девочка на самокате в Екатеринбурге врезалась в прохожего и сломала нос

Девочка на самокате в Екатеринбурге врезалась в прохожего и сломала нос

29 апреля 2024, 11:51
Фото: 1MI
15-летняя девочка в Екатеринбурге, катавшаяся на самокате, сломала нос.

По словам школьницы, она случайно влетела в одного из прохожих. Горожанин не пострадал, но при этом у него из руку выпал телефон. Мужчина нецензурно стал ругаться, а затем ушел, пишет Е1.

Фото: Е1

Пострадавшую самокатчицу увезли в больницу на скорой помощи. Она позвонила родителям рассказала о случившемся инциденте. Медики диагностировали девочке перелом носа. 2 мая 2024 года ей проведут операцию.

Напомним, в Екатеринбурге молодой человек, ехавший на самокате, упал на трамвайных путях и потерял сознание. Вскоре он пришел в себя. Очевидцы рассказали, что самокатчик разбил голову.

В Екатеринбурге самокатчик ехал по зебре на красный и врезался в автомобиль
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