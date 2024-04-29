Как принять участие в акции «Бессмертный полк» в Свердловской области

В частности, жителям предлагают прикрепить портрет или нанести изображение героя на одежду, сфотографироваться и выложить снимок в своих социальных сетях с хэштегом #героиснами. Второй способ — разместить фото с историей о своем участнике ВОВ на странице с хэштегом #нашБессмертныйполк. Видеоколлажи и истории позднее будут размещаться на сайте «Бессмертного полка».