Как принять участие в акции «Бессмертный полк» в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В 2024 году акция «Бессмертный полк» начнется 1-го и завершится 12 мая. Свердловчане могут выбрать для себя наиболее удобный формат участия, сообщает департамент информполитики.
В частности, жителям предлагают прикрепить портрет или нанести изображение героя на одежду, сфотографироваться и выложить снимок в своих социальных сетях с хэштегом #героиснами. Второй способ — разместить фото с историей о своем участнике ВОВ на странице с хэштегом #нашБессмертныйполк. Видеоколлажи и истории позднее будут размещаться на сайте «Бессмертного полка».
Также свердловчане могут заменить аватар на странице на снимок фронтовика или прикрепить его фотографию к стеклу автомобиля.
Напомним, что «Бессмертный полк» в традиционном виде отменен по соображениям безопасности, так как на акцию обычно собирается большое количество свердловчан. По этой же причине 1 мая не состоятся «шествия трудовых коллективов».