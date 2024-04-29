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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Поучаствовать в акции «Бессмертный полк» свердловчане смогут онлайн

Как принять участие в акции «Бессмертный полк» в Свердловской области

29 апреля 2024, 11:11
Фото: 1MI

Поучаствовать в акции «Бессмертный полк» свердловчане смогут онлайн

Принять участие в «Бессмертном полку» и почтить память героев свердловчане смогут несколькими способами. Но традиционного уличного шествия в этом году не будет.

В 2024 году акция «Бессмертный полк» начнется 1-го и завершится 12 мая. Свердловчане могут выбрать для себя наиболее удобный формат участия, сообщает департамент информполитики.

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге пройдет онлайн
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В частности, жителям предлагают прикрепить портрет или нанести изображение героя на одежду, сфотографироваться и выложить снимок в своих социальных сетях с хэштегом #героиснами. Второй способ — разместить фото с историей о своем участнике ВОВ на странице с хэштегом #нашБессмертныйполк. Видеоколлажи и истории позднее будут размещаться на сайте «Бессмертного полка».

Также свердловчане могут заменить аватар на странице на снимок фронтовика или прикрепить его фотографию к стеклу автомобиля.

Напомним, что «Бессмертный полк» в традиционном виде отменен по соображениям безопасности, так как на акцию обычно собирается большое количество свердловчан. По этой же причине 1 мая не состоятся «шествия трудовых коллективов».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Акция#День Победы#Онлайн#История#Бессмертный полк#Екатеринбург
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