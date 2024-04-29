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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Нижнем Тагиле летом 2024 года продолжится ремонт ДК «Юбилейный»

Крыльца, крыша и вывеска: в Нижнем Тагиле летом предстоит ремонт в ДК «Юбилейный»

29 апреля 2024, 14:29
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле летом 2024 года продолжится ремонт ДК «Юбилейный»

22,6 миллиона выделено на продолжение капитального ремонта дворца культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. Летом 2024 года строители обновят кровлю, крыльца, приямки и повесят на здание вывеску.

Согласно техзаданию, к работам строителям необходимо приступить с 1июня 2024 года и сдать объект заказчику не позднее 31 августа нынешнего года. Подрядная организация, которая выиграет тендер, будет должна сначала провести демонтажные работы на кровле, карнизах и козырьках.

Также среди работ значатся ремонт вентиляционных шахт, приямков, водосточной системы, спуска в теплоузел, крылец, входных групп (в том числе и со стороны сцены). На здании появится новая вывеска, на которую необходимо вывести электрокабель.

Выполнение работ поделено на три этапа, об окончании которых необходимо отчитаться в СЗГХ Нижнего Тагила. Подрядчику нужно обеспечить на объекте безопасность и использовать только качественные, сертифицированные материалы.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки на ремонт ДК «Юбилейный» принимаются до 6 мая 2024 года, после чего будет определен победитель электронного тендера.

А в 2023 году в ДК «Юбилейный» появилась архитектурная подсветка. Она обошлась администрации города в 15,1 миллиона рублей. Средства были выделены из местного бюджета.

Фасад ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле отремонтирует местная компания
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#Евгения Сафина#Общество#Культура#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Ремонт#Дворец культуры#Екатеринбург#Закупка
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