Крыльца, крыша и вывеска: в Нижнем Тагиле летом предстоит ремонт в ДК «Юбилейный»

Согласно техзаданию, к работам строителям необходимо приступить с 1июня 2024 года и сдать объект заказчику не позднее 31 августа нынешнего года. Подрядная организация, которая выиграет тендер, будет должна сначала провести демонтажные работы на кровле, карнизах и козырьках.