Крыльца, крыша и вывеска: в Нижнем Тагиле летом предстоит ремонт в ДК «Юбилейный»

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Согласно техзаданию, к работам строителям необходимо приступить с 1июня 2024 года и сдать объект заказчику не позднее 31 августа нынешнего года. Подрядная организация, которая выиграет тендер, будет должна сначала провести демонтажные работы на кровле, карнизах и козырьках.
Также среди работ значатся ремонт вентиляционных шахт, приямков, водосточной системы, спуска в теплоузел, крылец, входных групп (в том числе и со стороны сцены). На здании появится новая вывеска, на которую необходимо вывести электрокабель.
Выполнение работ поделено на три этапа, об окончании которых необходимо отчитаться в СЗГХ Нижнего Тагила. Подрядчику нужно обеспечить на объекте безопасность и использовать только качественные, сертифицированные материалы.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки на ремонт ДК «Юбилейный» принимаются до 6 мая 2024 года, после чего будет определен победитель электронного тендера.
А в 2023 году в ДК «Юбилейный» появилась архитектурная подсветка. Она обошлась администрации города в 15,1 миллиона рублей. Средства были выделены из местного бюджета.