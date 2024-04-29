Масса холодного воздуха из Арктики обрушилась на Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Температурные качели продолжают изматывать жителей Свердловской области. После 25-градусной жары регион захватил арктический антициклон, который ослабил ветер, однако принес с собой морозный воздух, сообщает в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.
Так, днем в понедельник, 29 апреля, максимальная температура составит +10 градусов, а в северных районах будет еще холоднее. Ночью до минусовых температур на исходе второго весеннего месяца не доходило, однако местами было не выше 0 градусов.
30 апреля будет чуть теплее, до +13 градусов. А вот в начале мая погода теплом точно не порадует — максимум +10 градусов.
Напомним, что 28 апреля на большей части Свердловской области бушевал сильный ветер.