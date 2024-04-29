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Updated Сегодня, 13:24

Мать ударила дочь кочергой в поселке Билимбай в Свердловской области

Мать ударила дочь кочергой в поселке Билимбай в Свердловской области

29 апреля 2024, 13:22
Фото: 1MI
В поселке Билимбай в Свердловской области местная жительница ударила дочь-подростка кочергой.

После происшествия девочка рассказала об этом своей тете. Женщина вызвала полицию. Приехавшие правоохранители опросили мать и ребенка в служебной машине, а потом отпустили их, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидицы, родители школьницы живут раздельно. Сейчас девочка находится дома у тети. Также местная жительница рассказала, что женщина часто выпивает и приводит домой пьяные компании, на которые жалуются ее дети.

Пострадавшая девочка рассказала, что мать не первый раз поднимала на нее руку. К ней должен приехать отец и поехать с ней в больницу, так как у девочки болит рука.

Напомним, 26 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестный напал на пожилую женщину и ударил ее кулаком. У пенсионерки пострадал глаз.

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