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В боях за Авдеевку погиб многодетный свердловчанин из Березовского

Многодетный отец из Березовского погиб на СВО в боях за Авдеевку

29 апреля 2024, 10:37
Фото: 1MI

В боях за Авдеевку погиб многодетный свердловчанин из Березовского

Уроженца Березовского Алексея Тихоновича земляки запомнили добрым, отзывчивым и очень надежным человеком.

Во вторник, 30 апреля, жители Березовского простятся с погибшим в ходе специальной военной операции земляком Алексеем Тихоновичем, написал в соцсетях глава Березовского ГО Евгений Писцов.

Бойцу было 48 лет. Он родился и учился в Березовском. Получил профессии каменщика, монтажника и сварщика. Служил в армии, затем женился и переехал в Ключевск. В браке у Алексея Тихоновича родились трое детей.

Фото: страница ВКонтакте главы Березовского ГО Евгения Писцова

Боец погиб в сражении за Авдеевку в ДНР. Сослуживцы запомнили его верным, честным и очень порядочным человеком. Таким же его помнят и многочисленные друзья в родном Березовском.

Прощание с погибшим бойцом пройдет во вторник, 30 апреля.

Ранее в Артемовском простились с бойцом СВО Игорем Черемных.

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#Дарья Бобровицкая#Гибель#Березовский#Похороны#Прощание#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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