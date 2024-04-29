Многодетный отец из Березовского погиб на СВО в боях за Авдеевку

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Во вторник, 30 апреля, жители Березовского простятся с погибшим в ходе специальной военной операции земляком Алексеем Тихоновичем, написал в соцсетях глава Березовского ГО Евгений Писцов.
Бойцу было 48 лет. Он родился и учился в Березовском. Получил профессии каменщика, монтажника и сварщика. Служил в армии, затем женился и переехал в Ключевск. В браке у Алексея Тихоновича родились трое детей.
Боец погиб в сражении за Авдеевку в ДНР. Сослуживцы запомнили его верным, честным и очень порядочным человеком. Таким же его помнят и многочисленные друзья в родном Березовском.
Прощание с погибшим бойцом пройдет во вторник, 30 апреля.
Ранее в Артемовском простились с бойцом СВО Игорем Черемных.