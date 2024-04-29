Мужчина в Екатеринбурге устроил скандал в магазине и называл себя полицейским

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В магазине отсутствовало электричество, из-за чего сотрудники не смогли продать ему воду. В ответ на это мужчина назвал себя полицейским, а также стал нецензурно ругаться и угрожать им задержанием, рассказали в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».
В полиции Екатеринбурга отметили, что дебошир не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают личность скандального посетителя.
Напомним, в Екатеринбурге пассажир троллейбуса, отказываясь оплачивать проезд, ругался и размахивал руками. В итоге другой пассажир высадил его на остановке.