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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Мужчина в Екатеринбурге устроил скандал в магазине и называл себя полицейским

Мужчина в Екатеринбурге устроил скандал в магазине и называл себя полицейским

29 апреля 2024, 14:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге посетитель магазина «Пив&Ко», представившись полицейским, устроил скандал. Инцидент случился ночью 29 апреля 2024 года.

В магазине отсутствовало электричество, из-за чего сотрудники не смогли продать ему воду. В ответ на это мужчина назвал себя полицейским, а также стал нецензурно ругаться и угрожать им задержанием, рассказали в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».

В полиции Екатеринбурга отметили, что дебошир не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают личность скандального посетителя.

Напомним, в Екатеринбурге пассажир троллейбуса, отказываясь оплачивать проезд, ругался и размахивал руками. В итоге другой пассажир высадил его на остановке.

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