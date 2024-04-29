Мужчина в Екатеринбурге устроил скандал в магазине и называл себя полицейским

В магазине отсутствовало электричество, из-за чего сотрудники не смогли продать ему воду. В ответ на это мужчина назвал себя полицейским, а также стал нецензурно ругаться и угрожать им задержанием, рассказали в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».