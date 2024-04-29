Отец семейства из Первоуральска с риском для жизни остановил пьяного на «Газели»

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Нетрезвый водитель минивэна ездил по двору дома в Первоуральске, создавая опасную ситуацию на прохожих. Мужчина, который гулял с детьми, бросился на «Газель», разбил стекло и смог остановить нарушителя, однако тот успел протащить его несколько метров. После этого водителя скрутили подъехавшие сотрудники ДПС, сообщает «Инцидент Первоуральск».
Погоня за «Газелью» началась несколько раньше, пишут читатели в комментарии к видео. Правоохранители пытались остановить нетрезвого водителя, но он на требование полиции не отреагировал. Началась погоня, во время которой мужчина на «Газели» и заехал в этот двор.
Благодаря помощи мужчины инспекторы ДПС смогли задержать нарушителя общественного порядка, которому теперь грозит лишение прав и штраф.
Ранее в Первоуральске автоинспекторы задержали еще одного водителя без прав и «под мухой».