Отец семейства из Первоуральска с риском для жизни остановил пьяного на «Газели»

Погоня за «Газелью» началась несколько раньше, пишут читатели в комментарии к видео. Правоохранители пытались остановить нетрезвого водителя, но он на требование полиции не отреагировал. Началась погоня, во время которой мужчина на «Газели» и заехал в этот двор.