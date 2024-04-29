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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:36

Житель Первоуральска кинулся на «Газель» и остановил пьяного водителя

Отец семейства из Первоуральска с риском для жизни остановил пьяного на «Газели»

29 апреля 2024, 09:34
Фото: 1MI

Житель Первоуральска кинулся на «Газель» и остановил пьяного водителя

Нетрезвый водитель «Газели» в Первоуральске нарезал круги по двору, где играли дети. Один из отцов кинулся на машину и остановил нарушителя.

Нетрезвый водитель минивэна ездил по двору дома в Первоуральске, создавая опасную ситуацию на прохожих. Мужчина, который гулял с детьми, бросился на «Газель», разбил стекло и смог остановить нарушителя, однако тот успел протащить его несколько метров. После этого водителя скрутили подъехавшие сотрудники ДПС, сообщает «Инцидент Первоуральск».

Погоня за «Газелью» началась несколько раньше, пишут читатели в комментарии к видео. Правоохранители пытались остановить нетрезвого водителя, но он на требование полиции не отреагировал. Началась погоня, во время которой мужчина на «Газели» и заехал в этот двор.

Благодаря помощи мужчины инспекторы ДПС смогли задержать нарушителя общественного порядка, которому теперь грозит лишение прав и штраф.

Ранее в Первоуральске автоинспекторы задержали еще одного водителя без прав и «под мухой».

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Первоуральск#ГИБДД#Мужчина#Задержание#Газель#18+#Екатеринбург#Пьяный мужчина
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