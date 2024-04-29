Пропавшего мужчину из деревни под Каменском-Уральским ищут десятки волонтеров

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Мужчине 55 лет. Он был одет в темную одежду, имел головной убор — кепку, сообщает отряд «Лиза Алерт» Свердловской области.
Поиски пропавшего Валерия Калугина велись как в городской, так и в лесной местности. На объявление о поиске откликнулись более 90 человек. С первой попытки, 28 апреля, найти пропавшего человека не удалось. Поиски продолжаются.
Напомним, чтобы не потеряться в лесу, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, перед выходом в лес нужно сообщить кому-то о своем маршруте и времени возвращения. Также полезно иметь при себе карту местности. Передвигаться стоит только по известным и отмеченным тропами и не отходить далеко от них. Для ориентировки по сторонам света нужно пользоваться компасом или мобильным приложением с навигацией.
Мобильный телефон перед выходом в лес должен быть полностью заряжен, при себе также стоит иметь полностью заряженный пауэрбанк.
Ранее в Нижнем Тагиле искали пожилого мужчину с провалами в памяти.