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Published Сегодня, 06:21

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Десятки добровольцев отправились на поиски пропавшего жителя Каменска-Уральского

Пропавшего мужчину из деревни под Каменском-Уральским ищут десятки волонтеров

29 апреля 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney

Десятки добровольцев отправились на поиски пропавшего жителя Каменска-Уральского

Валерий Калугин из деревни Новый завод под Каменском-Уральским пропал пять дней. Он ушел из дома 24 апреля и с тех пор не выходит на связь.

Мужчине 55 лет. Он был одет в темную одежду, имел головной убор — кепку, сообщает отряд «Лиза Алерт» Свердловской области.

Поиски пропавшего Валерия Калугина велись как в городской, так и в лесной местности. На объявление о поиске откликнулись более 90 человек. С первой попытки, 28 апреля, найти пропавшего человека не удалось. Поиски продолжаются.

Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, чтобы не потеряться в лесу, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, перед выходом в лес нужно сообщить кому-то о своем маршруте и времени возвращения. Также полезно иметь при себе карту местности. Передвигаться стоит только по известным и отмеченным тропами и не отходить далеко от них. Для ориентировки по сторонам света нужно пользоваться компасом или мобильным приложением с навигацией.

Мобильный телефон перед выходом в лес должен быть полностью заряжен, при себе также стоит иметь полностью заряженный пауэрбанк.

Ранее в Нижнем Тагиле искали пожилого мужчину с провалами в памяти.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Пропал человек#Поиски#Лиза Алерт#18+#Екатеринбург
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