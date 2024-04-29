Пропавшего мужчину из деревни под Каменском-Уральским ищут десятки волонтеров

Напомним, чтобы не потеряться в лесу, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, перед выходом в лес нужно сообщить кому-то о своем маршруте и времени возвращения. Также полезно иметь при себе карту местности. Передвигаться стоит только по известным и отмеченным тропами и не отходить далеко от них. Для ориентировки по сторонам света нужно пользоваться компасом или мобильным приложением с навигацией.