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Шторм оборвал провода ЛЭП в нескольких районах Свердловской области

Сильнейший ветер оборвал провода ЛЭП в восьми районах Свердловской области

29 апреля 2024, 10:25
Фото: 1MI

Шторм оборвал провода ЛЭП в нескольких районах Свердловской области

Порывов ветра до 25 м/с не выдержали линии электропередач в восьми районах Свердловской области. Устранять последствия обрывов вышли более 100 специалистов.

Аварии на ЛЭП энергетики зафиксировали в Сысерти, Арти, Красноуфимске, Дегтярске, Михайловске и еще ряде районов региона, проинформировали в компании «Россети Урал».

Более 100 специалистов приступили к устранению обрывов, чтобы как можно быстрее подключить всех потребителей к электроснабжению.

Ураган натворил немало дел в Свердловской области 28 апреля. Так, на ЕКАДе из-за ветра произошло ДТП с участием трех транспортных средств: сильный порыв буквально швырнул иномарку на грузовик.

Сильный ветер впечатал иномарку в грузовик на ЕКАД в Екатеринбурге
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Кроме того, в столице Среднего Урала падали кабинки туалетов, остановки и светофоры.

Накануне, 28 апреля, замыкание с яркой вспышкой и сильным хлопком также произошло на высоковольтной линии в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Погода#Ураган#Электроснабжение#Лэп#Сильный ветер#Обрыв#Екатеринбург
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