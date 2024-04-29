Сильнейший ветер оборвал провода ЛЭП в восьми районах Свердловской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Аварии на ЛЭП энергетики зафиксировали в Сысерти, Арти, Красноуфимске, Дегтярске, Михайловске и еще ряде районов региона, проинформировали в компании «Россети Урал».
Более 100 специалистов приступили к устранению обрывов, чтобы как можно быстрее подключить всех потребителей к электроснабжению.
Ураган натворил немало дел в Свердловской области 28 апреля. Так, на ЕКАДе из-за ветра произошло ДТП с участием трех транспортных средств: сильный порыв буквально швырнул иномарку на грузовик.
Кроме того, в столице Среднего Урала падали кабинки туалетов, остановки и светофоры.
Накануне, 28 апреля, замыкание с яркой вспышкой и сильным хлопком также произошло на высоковольтной линии в Екатеринбурге.