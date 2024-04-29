Сильный ветер снес купол и крышу с единственного храма в поселке Тугулым

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Православный храм в Тугулыме строится уже более 20 лет. Работы ведутся на пожертвования прихожан, однако теперь им придется восстанавливать купол и часть крыши, пишет Ura.ru со ссылкой на читателя.
Кровли приход лишился из-за разгулявшейся стихии — в воскресенье, 28 апреля, во многих районах Свердловской области господствовал ураганный ветер.
Жители Свердловской области спустя сутки после разгула стихии в соцсетях делятся фотографиями и видео разрушений. Так, в Екатеринбурге ветер снес остановку, повалил кабинку туалета и оборвал провода.