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Ветер сорвал купол и крышу с единственной церкви в свердловском поселке

Сильный ветер снес купол и крышу с единственного храма в поселке Тугулым

29 апреля 2024, 07:24
Фото: 1MI

Ветер сорвал купол и крышу с единственной церкви в свердловском поселке

Прихожане православного храма в Тугулыме Свердловской области фактически остались без крыши над головой. С недостроенной церкви ветер унес купол и крышу.

Православный храм в Тугулыме строится уже более 20 лет. Работы ведутся на пожертвования прихожан, однако теперь им придется восстанавливать купол и часть крыши, пишет Ura.ru со ссылкой на читателя.

Кровли приход лишился из-за разгулявшейся стихии — в воскресенье, 28 апреля, во многих районах Свердловской области господствовал ураганный ветер.

Ураган надвигается на Свердловскую область
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Жители Свердловской области спустя сутки после разгула стихии в соцсетях делятся фотографиями и видео разрушений. Так, в Екатеринбурге ветер снес остановку, повалил кабинку туалета и оборвал провода.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Тугулым#Погода#Храм#Кровля#Стихия#Сильный ветер#Екатеринбург#Купол
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