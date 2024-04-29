Сильный ветер впечатал иномарку в грузовик на ЕКАД в Екатеринбурге

После удара о самосвал Nissan развернуло и отбросило на еще один автомобиль, Mercedes С200. Вторая иномарка ехала по той же полосе в попутном направлении. Люди, которые находились в самосвале и Mercedes, не пострадали. А вот пассажиры Nissan X-Trail, 67-летняя пенсионерка и мальчик 13 лет, получили травмы. Их отправили в лечебные учреждения.