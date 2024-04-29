Сильный ветер впечатал иномарку в грузовик на ЕКАД в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Авария случилась на кольцевой дороге уральской столицы вечером 28апреля. Иномарка Nissan X-Trail ехала по направлению к Чусовскому тракту, когда столкнулась со стоящим грузовиком-самосвалом Howo T5G. 44-летняя водитель заявила автоинспекторам, что машину ветер буквально швырнул на фуру, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.
После удара о самосвал Nissan развернуло и отбросило на еще один автомобиль, Mercedes С200. Вторая иномарка ехала по той же полосе в попутном направлении. Люди, которые находились в самосвале и Mercedes, не пострадали. А вот пассажиры Nissan X-Trail, 67-летняя пенсионерка и мальчик 13 лет, получили травмы. Их отправили в лечебные учреждения.
По информации ГИБДД, водитель Nissan имеет 17-летний стаж вождения, за это время протоколы на нее выписывались 14 раз.
Ранее в Нижнем Тагиле ветер уронил фонарь около ГДДЮТ.