tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Екатеринбурге иномарку сильным ветром отбросило на самосвал

Сильный ветер впечатал иномарку в грузовик на ЕКАД в Екатеринбурге

29 апреля 2024, 05:45
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге иномарку сильным ветром отбросило на самосвал

Ветер, который накануне бушевал в Екатеринбурге, стал причиной массового ДТП. Пожилая женщина и подросток оказались в больнице.

Авария случилась на кольцевой дороге уральской столицы вечером 28апреля. Иномарка Nissan X-Trail ехала по направлению к Чусовскому тракту, когда столкнулась со стоящим грузовиком-самосвалом Howo T5G. 44-летняя водитель заявила автоинспекторам, что машину ветер буквально швырнул на фуру, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Повалило туалет, остановку и сорвало светофор: последствия ветра в Екатеринбурге
Узнать подробнее

После удара о самосвал Nissan развернуло и отбросило на еще один автомобиль, Mercedes С200. Вторая иномарка ехала по той же полосе в попутном направлении. Люди, которые находились в самосвале и Mercedes, не пострадали. А вот пассажиры Nissan X-Trail, 67-летняя пенсионерка и мальчик 13 лет, получили травмы. Их отправили в лечебные учреждения.

По информации ГИБДД, водитель Nissan имеет 17-летний стаж вождения, за это время протоколы на нее выписывались 14 раз.

Ранее в Нижнем Тагиле ветер уронил фонарь около ГДДЮТ.

Читайте также:
Грузовик сбил пожилую женщину на ЕКАДВ ДТП с фурой на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщинаВодитель автомобиля погиб в ДТП с грузовиком в Пермском крае
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Грузовик#Иномарки#Сильный ветер#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
«Поеду, повоюю за Родину»: житель Нижнего Тагила погиб на СВО в боях за Авдеевку
27 апреля, 13:42
Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в майские праздники
27 апреля, 12:40
Повалило туалет, остановку и сорвало светофор: последствия ветра в Екатеринбурге
Вчера, 13:30
Более 1000 мигрантов поставлены на воинский учет в Свердловской области за 4 месяца
Вчера, 11:48
Открыт сезон в парке им. Бондина в Тагиле: расписание работы аттракционов в праздники
Вчера, 10:39
Пинками воспитывала детей сотрудница детского сада в Екатеринбурге
Вчера, 10:07
"