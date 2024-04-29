Тагильчане смогут следить за автобусами в реальном времени на «Яндекс. Картах»

Городские маршруты добавлены в систему в связи с большим количеством обращений от горожан. Тагильчане могут установить либо мобильное приложение «Яндекс.Карты» либо пользоваться веб-версией. Нововведение позволит сократить время ожидания на остановках и сэкономит время в поездках. Сервис тестируется с 22 апреля.