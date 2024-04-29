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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

За движением автобусов в Нижнем Тагиле можно следить на «Яндекс. Картах»

Тагильчане смогут следить за автобусами в реальном времени на «Яндекс. Картах»

29 апреля 2024, 11:34
Фото: 1MI

За движением автобусов в Нижнем Тагиле можно следить на «Яндекс. Картах»

Муниципальные автобусы в Нижнем Тагиле внесены в систему «Яндекс.Карты». Горожане смогут следить за ними в реальном времени и рассчитывать время своих поездок.

Жители Нижнего Тагила смогут в онлайн-режиме следить за передвижениями городских автобусов с помощью сервиса «Яндекс.Карты», сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Фото: МУП «Тагильский трамвай»

Городские маршруты добавлены в систему в связи с большим количеством обращений от горожан. Тагильчане могут установить либо мобильное приложение «Яндекс.Карты» либо пользоваться веб-версией. Нововведение позволит сократить время ожидания на остановках и сэкономит время в поездках. Сервис тестируется с 22 апреля.

Ранее в Нижнем Тагиле изменилось расписание автобусного маршрута №38.

Расписание муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле. Список
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Пассажиры#Маршрут#Яндекс#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург
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