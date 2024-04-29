Тагильчане смогут следить за автобусами в реальном времени на «Яндекс. Картах»

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Жители Нижнего Тагила смогут в онлайн-режиме следить за передвижениями городских автобусов с помощью сервиса «Яндекс.Карты», сообщает МУП «Тагильский трамвай».
Городские маршруты добавлены в систему в связи с большим количеством обращений от горожан. Тагильчане могут установить либо мобильное приложение «Яндекс.Карты» либо пользоваться веб-версией. Нововведение позволит сократить время ожидания на остановках и сэкономит время в поездках. Сервис тестируется с 22 апреля.
Ранее в Нижнем Тагиле изменилось расписание автобусного маршрута №38.