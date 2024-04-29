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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В ЦГБ Нижнего Тагила появится мобильный рентген за 63,8 млн рублей

В Нижнем Тагиле ЦГБ №1 получит медицинское оборудование на 63,8 млн рублей

29 апреля 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney

В ЦГБ Нижнего Тагила появится мобильный рентген за 63,8 млн рублей

В ЦГБ №1 Нижнего Тагила закупят новый мобильный рентген. Госзакупка была объявлена 25 апреля. В данный момент идет сбор заявок на участие. Цена заявленного контракта составляет 63 816 853 рублей.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 13 мая 2024 года включительно.

Согласно условиям контракта, помимо поставки самого оборудования, подрядчик также должен будет выполнить работы по погрузке и разгрузке, поднятию на этаж, а также установке, сборке, монтажу и настройке системы до её полного ввода в эксплуатацию. Кроме того, в обязанности подрядчика входит проведение мастер-классов для обучения правилам эксплуатации аппарата.

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В требованиях к поставляемому оборудованию указано, что аппарат должен быть абсолютно новым, а год его сборки — не ранее 2024-го. Все работы по поставке, установке и настройке оборудования должны быть завершены до 1 ноября 2024 года включительно.

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