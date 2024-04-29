В Нижнем Тагиле ЦГБ №1 получит медицинское оборудование на 63,8 млн рублей

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Заявки на участие в тендере будут приниматься до 13 мая 2024 года включительно.
Согласно условиям контракта, помимо поставки самого оборудования, подрядчик также должен будет выполнить работы по погрузке и разгрузке, поднятию на этаж, а также установке, сборке, монтажу и настройке системы до её полного ввода в эксплуатацию. Кроме того, в обязанности подрядчика входит проведение мастер-классов для обучения правилам эксплуатации аппарата.
В требованиях к поставляемому оборудованию указано, что аппарат должен быть абсолютно новым, а год его сборки — не ранее 2024-го. Все работы по поставке, установке и настройке оборудования должны быть завершены до 1 ноября 2024 года включительно.