В Нижнем Тагиле ЦГБ №1 получит медицинское оборудование на 63,8 млн рублей

Согласно условиям контракта, помимо поставки самого оборудования, подрядчик также должен будет выполнить работы по погрузке и разгрузке, поднятию на этаж, а также установке, сборке, монтажу и настройке системы до её полного ввода в эксплуатацию. Кроме того, в обязанности подрядчика входит проведение мастер-классов для обучения правилам эксплуатации аппарата.