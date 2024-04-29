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Published Сегодня, 04:40

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В Нижнем Тагиле ураганный ветер снес фонарь

В Нижнем Тагиле ураганный ветер снес фонарь в парке за ГДДЮТ

29 апреля 2024, 04:40
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле ураганный ветер снес фонарь
28 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле шквалистый ветер снес фонарные светильники в парке за ГДДЮТ. Почти сразу приехали рабочие, чтобы починить его.

В конце апреля, когда начались выходные дни в честь первомайских праздников, Нижний Тагил накрыл сильный ветер. По данным сайта Гисметео, в городе он достигал 15 метров в секунду, а в Свердловской области — до 23 метров в секунду.

28 апреля семейная пара вместе со своими внуками пошла на прогулку в парк за Городским дворцом детского и юношеского творчества.

Погода сегодня ужасная, но дети попросились пойти погулять. Внук лазил на кораблике и увидел издалека, как упал этот осветительный прибор. Вот это ж сила ветра, которая смогла снести фонарь со столба! Хорошо, что рядом в это время никого не было, — рассказала Галина, читательница TagilCity.ru.
Ураганный ветер снес фонарь в Нижнем ТагилеУраганный ветер снес фонарь в Нижнем Тагиле
Ураганный ветер снес фонарь в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Она отметила, что довольно скоро приехала ремонтная бригада, чтобы починить поломку.

Ремонтная бригада приехала чинить поломкуРемонтная бригада приехала чинить поломку
Ремонтная бригада приехала чинить поломку
Фото: tagilcity.ru

Между тем, синоптики накануне предсказали ураганный ветер. В такую погоду не рекомендуется находиться рядом с конструкциями, которые слабо закреплены.

В Нижнем Тагиле перед майскими праздниками похолодает и придут дожди
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