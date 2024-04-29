В Нижнем Тагиле ураганный ветер снес фонарь в парке за ГДДЮТ

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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В конце апреля, когда начались выходные дни в честь первомайских праздников, Нижний Тагил накрыл сильный ветер. По данным сайта Гисметео, в городе он достигал 15 метров в секунду, а в Свердловской области — до 23 метров в секунду.
28 апреля семейная пара вместе со своими внуками пошла на прогулку в парк за Городским дворцом детского и юношеского творчества.
Погода сегодня ужасная, но дети попросились пойти погулять. Внук лазил на кораблике и увидел издалека, как упал этот осветительный прибор. Вот это ж сила ветра, которая смогла снести фонарь со столба! Хорошо, что рядом в это время никого не было, — рассказала Галина, читательница TagilCity.ru.
Она отметила, что довольно скоро приехала ремонтная бригада, чтобы починить поломку.
Между тем, синоптики накануне предсказали ураганный ветер. В такую погоду не рекомендуется находиться рядом с конструкциями, которые слабо закреплены.