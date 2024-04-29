Водитель автобуса не заметил пешехода и сбил его насмерть на трассе под Асбестом

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Мужчина 1958 года рождения находился на обочине дороги. Так как было очень темно, а пешеход, житель Асбеста, был одет в темную одежду без положенных светоотражающих элементов, водитель автобуса Higer не заметил его и сбил насмерть, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
ДТП произошло в 22:50 воскресенья, 28 апреля. Помощь медиков пенсионеру не потребовалась, он скончался до приезда скорой. В салоне автобуса помимо водителя находился еще один человек. Никто из них не пострадал. Шофер в момент ДТП был трезв.
Напомним, что ношение светоотражающих элементов важно для обеспечения безопасности на дороге, особенно в темное время суток. Они делают пешеходов более видимыми для водителей автомобилей, мотоциклистов и других участников дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости — сумерки, темное время суток, туман или дождь.
Светоотражающие элементы могут быть встроены в одежду или обувь, а также могут представлять собой отдельные браслеты, жилеты или ленты, которые легко можно прикрепить к одежде или сумке.
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