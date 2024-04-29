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Пешеход попал под автобус и погиб на трассе под Асбестом Свердловской области

Водитель автобуса не заметил пешехода и сбил его насмерть на трассе под Асбестом

29 апреля 2024, 07:07
Фото: ГИБДД Свердловской области

Пешеход попал под автобус и погиб на трассе под Асбестом Свердловской области

Смертельное ДТП с участием пешехода произошло под Асбестом. Водитель автобуса наехал на мужчину в темное время суток, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

Мужчина 1958 года рождения находился на обочине дороги. Так как было очень темно, а пешеход, житель Асбеста, был одет в темную одежду без положенных светоотражающих элементов, водитель автобуса Higer не заметил его и сбил насмерть, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

ДТП произошло в 22:50 воскресенья, 28 апреля. Помощь медиков пенсионеру не потребовалась, он скончался до приезда скорой. В салоне автобуса помимо водителя находился еще один человек. Никто из них не пострадал. Шофер в момент ДТП был трезв.

Напомним, что ношение светоотражающих элементов важно для обеспечения безопасности на дороге, особенно в темное время суток. Они делают пешеходов более видимыми для водителей автомобилей, мотоциклистов и других участников дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости — сумерки, темное время суток, туман или дождь.

Светоотражающие элементы могут быть встроены в одежду или обувь, а также могут представлять собой отдельные браслеты, жилеты или ленты, которые легко можно прикрепить к одежде или сумке.

Ранее молодой лихач на Hyundai протаранил дерево и отправил в больницу подругу.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автобус#Асбест#Пешеход#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург
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