Водитель автобуса не заметил пешехода и сбил его насмерть на трассе под Асбестом

Напомним, что ношение светоотражающих элементов важно для обеспечения безопасности на дороге, особенно в темное время суток. Они делают пешеходов более видимыми для водителей автомобилей, мотоциклистов и других участников дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости — сумерки, темное время суток, туман или дождь.