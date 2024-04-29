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В Первоуральске пьяный водитель без прав лишился машины и нарвалась на штраф

Водителя без прав и «под мухой» задержали на дороге в Первоуральске

29 апреля 2024, 08:38
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Первоуральске пьяный водитель без прав лишился машины и нарвалась на штраф

Пьяного водителя на Toyota Corolla остановили автоинспекторы в Первоуральске. Прав при себе у водителя не было, проходить тест на алкоголь она отказалась.

В Первоуральске во время так называемых «трезвых» рейдов автоинспекторы остановили женщину-водителя 1988 года рождения. Она ехала без прав и была в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба свердловского ГИБДД.

Однако от медосвидетельствования женщина отказалась и объяснить свое состояние также не смогла. Автоинспекторы составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела направят в суд.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водителю грозит административный арест до 15 суток либо штраф 30 тысяч рублей. Автомобиль, на котором ехала нетрезвая женщина, пока отдохнет на спецстоянке.

Ранее в Екатеринбурге нетрезвый самокатчик попал в жесткое ДТП на трамвайных путях.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Первоуральск#ГИБДД#Суд#Штраф#Административная ответственность#Водительские права#Алкогольное опьянение#18+#Екатеринбург
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