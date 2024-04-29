Водителя без прав и «под мухой» задержали на дороге в Первоуральске

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Первоуральске во время так называемых «трезвых» рейдов автоинспекторы остановили женщину-водителя 1988 года рождения. Она ехала без прав и была в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба свердловского ГИБДД.
Однако от медосвидетельствования женщина отказалась и объяснить свое состояние также не смогла. Автоинспекторы составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела направят в суд.
Водителю грозит административный арест до 15 суток либо штраф 30 тысяч рублей. Автомобиль, на котором ехала нетрезвая женщина, пока отдохнет на спецстоянке.
Ранее в Екатеринбурге нетрезвый самокатчик попал в жесткое ДТП на трамвайных путях.