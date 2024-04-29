Жители Березовского на две недели останутся без горячей воды

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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На Новосвердловской ТЭЦ планируется плановая остановка теплоисточника. В связи с этим жители Березовского с 20 мая до 2 июня останутся без горячей воды, сообщает администрация города в соцсетях.
Во время отключения будут проводиться гидравлические испытания на теплотрассах и тепломагистралях. Коммунальщики предупреждают горожан о возможных подтоплениях из-за прорывов и просят убрать ценные вещи из подвалов и цокольных этажей.
В апреле 2023 года жителям Екатеринбурга в 20-градусную жару на полную мощность включили отопление для проведения гидравлических испытаний.