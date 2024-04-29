tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

На две недели отключат горячую воду в Березовском Свердловской области

Жители Березовского на две недели останутся без горячей воды

29 апреля 2024, 08:49
Фото: Администрация Березовского ГО

На две недели отключат горячую воду в Березовском Свердловской области

Коммунальные службы Березовского отключат горожан от горячего водоснабжения с 20 мая по 2 июня.

На Новосвердловской ТЭЦ планируется плановая остановка теплоисточника. В связи с этим жители Березовского с 20 мая до 2 июня останутся без горячей воды, сообщает администрация города в соцсетях.

Во время отключения будут проводиться гидравлические испытания на теплотрассах и тепломагистралях. Коммунальщики предупреждают горожан о возможных подтоплениях из-за прорывов и просят убрать ценные вещи из подвалов и цокольных этажей.

В апреле 2023 года жителям Екатеринбурга в 20-градусную жару на полную мощность включили отопление для проведения гидравлических испытаний.

Цены на горячую воду в Екатеринбурге вырастут почти на 300 рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Часть садов в Нижнем Тагиле может остаться без света из-за долговЛисья гора, светофоры и лагеря в Нижнем Тагиле временно останутся без светаСтало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление
#Дарья Бобровицкая#Горячая вода#ЖКХ#Жители#Теплотрасса#Отключение#Гидравлические испытания#Екатеринбург#Березовский ГО
Подпишитесь
Более 1000 мигрантов поставлены на воинский учет в Свердловской области за 4 месяца
Вчера, 11:48
Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в майские праздники
27 апреля, 12:40
Сильнейший ветер оборвал провода ЛЭП в восьми районах Свердловской области
Сегодня, 10:25
Масса холодного воздуха из Арктики обрушилась на Свердловскую область
Сегодня, 05:57
Открыт сезон в парке им. Бондина в Тагиле: расписание работы аттракционов в праздники
Вчера, 10:39
Воспитатель детского сада в Екатеринбурге лишилась работы после пинка ребенку
Сегодня, 09:25
"