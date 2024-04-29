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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Жителя Пермского края нашли погибшим спустя несколько месяцев поисков

Жителя Пермского края нашли погибшим спустя несколько месяцев поисков

29 апреля 2024, 16:01
В Пермском крае найден мертвым 54-летний местный житель, который пропал 21 января 2024 года.

В день исчезновения мужчина ушел в гараж и исчез в неизвестном направлении. На связь он также не выходил. Его близкие обратились к волонтерам, а также в правоохранительные органы.

О том, что исчезнувшего нашли мертвым, рассказали в пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Обстоятельства и причины смерти в данный момент неизвестны.

Напомним, 24 апреля 2024 года в Камышлове местные жители обнаружили мертвую женщину, которая лежала в поле. Подробности ее гибели неизвестны.

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