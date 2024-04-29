Жителя Пермского края нашли погибшим спустя несколько месяцев поисков

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В день исчезновения мужчина ушел в гараж и исчез в неизвестном направлении. На связь он также не выходил. Его близкие обратились к волонтерам, а также в правоохранительные органы.
О том, что исчезнувшего нашли мертвым, рассказали в пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Обстоятельства и причины смерти в данный момент неизвестны.
Напомним, 24 апреля 2024 года в Камышлове местные жители обнаружили мертвую женщину, которая лежала в поле. Подробности ее гибели неизвестны.