16-летнюю девушку в черном уже сутки ищут в Полевском

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Волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт» подключились к поискам 16-летней Ангелины Абрамовой, которая в понедельник, 29 апреля, ушла из дома в Полевском и пропала.
Известно, что подросток была одета во все черное. Из особых примет — волосы Ангелины выкрашены в сине-зеленый цвет.
Ранее в районе Каменска-Уральского начались масштабные поиски Валерия Калугина, который пропал еще 24 апреля. По данным координаторов «Лизы Алерт», он мог заблудиться в лесу.