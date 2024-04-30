tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

В Полевском ищут 16-летнюю девушку в высоких черных ботинках

16-летнюю девушку в черном уже сутки ищут в Полевском

30 апреля 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney

В Полевском ищут 16-летнюю девушку в высоких черных ботинках

Ангелина Абрамова ушла из дома в Полевском накануне, 29 апреля. Уже сутки родные и друзья не могут выйти с ней на связь.

Волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт» подключились к поискам 16-летней Ангелины Абрамовой, которая в понедельник, 29 апреля, ушла из дома в Полевском и пропала.

Фото: «Лиза Алерт»

Известно, что подросток была одета во все черное. Из особых примет — волосы Ангелины выкрашены в сине-зеленый цвет.

Ранее в районе Каменска-Уральского начались масштабные поиски Валерия Калугина, который пропал еще 24 апреля. По данным координаторов «Лизы Алерт», он мог заблудиться в лесу.

Жителя Пермского края нашли погибшим спустя несколько месяцев поисков
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего мужчину из деревни под Каменском-Уральским ищут десятки волонтеровКатался на трамвае: в Нижнем Тагиле найден пенсионер с амнезиейВовочка нашелся: 15-летнего тагильского подростка искали 14 дней и обнаружили в ТРЦ
#Дарья Бобровицкая#Общество#Полевской#Поиски#Лиза Алерт#Екатеринбург#Пропавшая#Девочка-подросток
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле завершается голосование за объекты благоустройства
Сегодня, 09:55
Подросток спас тонувшего в реке ребенка в Североуральске
Сегодня, 05:41
В Нижнем Тагиле появятся дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах
Сегодня, 11:21
Масса холодного воздуха из Арктики обрушилась на Свердловскую область
Вчера, 05:57
28 отличников тотального диктанта определили в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:09
Сильный ливень накроет Свердловскую область 1 мая
Сегодня, 12:30
"