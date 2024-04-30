200 волонтеров, утопая в болоте, ищут пропавшего в лесу свердловчанина

Мужчина возвращался домой, но заблудился. Он смог дозвониться в ЕДДС, но потом перестал выходить на связь. По словам координатора, волонтера отряда «ЛизаАлерт», в 2024 году это первый масштабный поиск в лесу. В нем уже приняло участие около 200 человек. Ситуация осложняется тем, что местность болотистая, поэтому многие проваливаются в воду по колено.