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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:09

200 волонтеров, утопая в болоте, ищут пропавшего в лесу свердловчанина

200 волонтеров, утопая в болоте, ищут пропавшего в лесу свердловчанина

30 апреля 2024, 09:05
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»
С 4 апреля волонтеры ведут поиски пропавшего в лесу Валерия Калугина из деревни под Каменском-Уральским.

Мужчина возвращался домой, но заблудился. Он смог дозвониться в ЕДДС, но потом перестал выходить на связь. По словам координатора, волонтера отряда «ЛизаАлерт», в 2024 году это первый масштабный поиск в лесу. В нем уже приняло участие около 200 человек. Ситуация осложняется тем, что местность болотистая, поэтому многие проваливаются в воду по колено.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Известно, что 30 апреля был развернут штаб и волонтеры просят помощи у неравнодушных людей. Добровольцы уже прошли более 300 километров, в поиске участвуют и беспилотники.

Пропавшего мужчину из деревни под Каменском-Уральским ищут десятки волонтеров
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