28 отличников тотального диктанта определили в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Как оказалось, больше всего отличников было среди тех, кто писал тотальный диктант в гимназии №18 (9 человек). В Политехнической гимназии лучше всех текст написали 5 тагильчан, в Православной гимназии — 4 отличника, в Центральной библиотеке — 3, а в Доме учителя — 2.
По одному отличнику по результатам оказалось в школах №61 и №100, педколледже, машиностроительном техникуме и креативном кластере «Самородок».
Церемония награждения состоится 17 мая в 17.00. Она будет проходить в «Самородке». Также стало известно, что детский диктант без ошибок в Нижнем Тагиле написали 133 человека. Он состоял лишь из 13 предложений.