28 отличников тотального диктанта определили в Нижнем Тагиле

Как оказалось, больше всего отличников было среди тех, кто писал тотальный диктант в гимназии №18 (9 человек). В Политехнической гимназии лучше всех текст написали 5 тагильчан, в Православной гимназии — 4 отличника, в Центральной библиотеке — 3, а в Доме учителя — 2.