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28 жителей Нижнего Тагила написали тотальный диктант на отлично

28 отличников тотального диктанта определили в Нижнем Тагиле

30 апреля 2024, 07:09
Фото: 1MI

28 жителей Нижнего Тагила написали тотальный диктант на отлично

20 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле состоялся тотальный диктант. В этом году в нем принимали участие и дети. Оказалось, что без ошибок детский диктант написали 133 человека, а взрослый — 28 участников.

Как оказалось, больше всего отличников было среди тех, кто писал тотальный диктант в гимназии №18 (9 человек). В Политехнической гимназии лучше всех текст написали 5 тагильчан, в Православной гимназии — 4 отличника, в Центральной библиотеке — 3, а в Доме учителя — 2.

По одному отличнику по результатам оказалось в школах №61 и №100, педколледже, машиностроительном техникуме и креативном кластере «Самородок».

Церемония награждения состоится 17 мая в 17.00. Она будет проходить в «Самородке». Также стало известно, что детский диктант без ошибок в Нижнем Тагиле написали 133 человека. Он состоял лишь из 13 предложений.

Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле
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