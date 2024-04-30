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Published Сегодня, 16:34

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Updated Сегодня, 16:36

Автомобиль ВАЗ в Дегтярске перевернулся из-за автохама на Hyundai Solaris

Автохам на Hyundai Solaris в Дегтярске подрезал ВАЗ и отправил его в крутое пике

30 апреля 2024, 16:34
Фото: ГИБДД Свердловской области

Автомобиль ВАЗ в Дегтярске перевернулся из-за автохама на Hyundai Solaris

Автомобиль ВАЗ съехал в кювет и перевернулся в Дегтярске из-за действий автолюбителя на Hyundai Solaris. С места ДТП виновник скрылся.

В ДТП, которое произошло утром во вторник, 30 апреля, пострадал подросток 2011 года рождения, находившийся в отечественном автомобиле. С травмами его госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга, информирует ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Установлено, что авария произошла по вине водителя Hyundai Solaris, который при обгоне подрезал ВАЗ. Тот потерял управление и съехал на обочину, после чего опрокинулся. В машине в тот момент находились трое: двое мужчин и ребенок, все были пристегнуты. Взрослые отделались испугом, а ребенок серьезно пострадал.

Виновник аварии скрылся, его в настоящее время ищут инспекторы ГИБДД.

Ранее в Екатеринбурге мужчина попал в больницу из-за «лежачего полицейского».

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Дегтярск#Иномарка#ВАЗ#Травмы#18+#Екатеринбург
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