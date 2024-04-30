Автохам на Hyundai Solaris в Дегтярске подрезал ВАЗ и отправил его в крутое пике

Установлено, что авария произошла по вине водителя Hyundai Solaris, который при обгоне подрезал ВАЗ. Тот потерял управление и съехал на обочину, после чего опрокинулся. В машине в тот момент находились трое: двое мужчин и ребенок, все были пристегнуты. Взрослые отделались испугом, а ребенок серьезно пострадал.