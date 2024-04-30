Автохам на Hyundai Solaris в Дегтярске подрезал ВАЗ и отправил его в крутое пике

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В ДТП, которое произошло утром во вторник, 30 апреля, пострадал подросток 2011 года рождения, находившийся в отечественном автомобиле. С травмами его госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга, информирует ГИБДД Свердловской области.
Установлено, что авария произошла по вине водителя Hyundai Solaris, который при обгоне подрезал ВАЗ. Тот потерял управление и съехал на обочину, после чего опрокинулся. В машине в тот момент находились трое: двое мужчин и ребенок, все были пристегнуты. Взрослые отделались испугом, а ребенок серьезно пострадал.
Виновник аварии скрылся, его в настоящее время ищут инспекторы ГИБДД.
Ранее в Екатеринбурге мужчина попал в больницу из-за «лежачего полицейского».