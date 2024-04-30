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В Нижнем Тагиле ко Дню города начали благоустройство общественных территорий

Более 160 цветочных клумб высадят во дворах Нижнего Тагила ко Дню города 2024

30 апреля 2024, 03:20
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ко Дню города начали благоустройство общественных территорий

В Нижнем Тагиле начали благоустраивать территории, чтобы украсить их ко Дню города в 2024 году. Само празднование пройдет с 9 по 11 августа.

В Нижнем Тагиле уже началось благоустройство общественных территорий, чтобы украсить город к празднованию 302-летия. Оно будет, как и в прошлые годы, праздноваться три дня, с пятницы до воскресенья (с 9 по 11 августа 2024 года).

С мая в городе начнется ликвидация несанкционированных свалок, а с апреля уже проводятся работы по цветочному оформлению общественных территорий и по благоустройству территорий памятников культурно-исторического наследия, мемориальных досок. В порядок приведут и пилоны на площади Славы у вокзала, выяснила редакция TagilCity.ru.

Помимо запланированных объектов благоустройства, таких как территория Ленинградского проспекта, квартальных зон отдыха по улице Красноармейской около домов 78 и 33/58, площади перед зданием Машиностроительного техникума, скейт-площадки в парке Победы по Тагилстроевской улице, территории по проспекту Строителей, должны быть выполнены и другие мероприятия.

Будут организованы субботники, санитарная очистка придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство там 163 клумб, ремонт 27 детских площадок. Также планируется высадка 29,5 тысячи корней цветов, 0,7 тысячи кустарников и 170 деревьев.

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