«Лежачий полицейский» отправил водителя ВАЗа в Екатеринбурге на больничную койку

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Житель Екатеринбурга на ВАЗ-2107 наехал на «лежачего полицейского» и попал в аварию, сообщает пресс-служба ГИБДД города.
На перекрестке улиц Благодатской и Походной водитель наехал на искусственное препятствие на скорости, из-за чего машину сначала отбросило на забор, а затем на иномарку Toyota.
Он получил травмы, медики госпитализировали его в ГКБ №24 Екатеринбурга.
«Лежачий полицейский» является элементом дорожного оборудования. Он представляет собой поперечный бордюр высотой от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров, который устанавливается на дорожной поверхности вдоль дороги или на перекрестках.
Цель использования «лежащего полицейского» — уменьшить скорость движения транспортных средств на определенных участках дороги, что способствует безопасности дорожного движения. Часто «лежачие полицейские» устанавливают рядом со школами, детскими садами и другими учреждениями. Скорость движения перед «лежачими полицейскими» должна составлять не более 20 км/ч.
Ранее массовое ДТП в Екатеринбурге спровоцировала водитель Honda. Кроме двух машин в аварии пострадали 13-летние подростки.