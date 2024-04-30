Любителей шашлыков штрафуют в Свердловской области за разведение костров

Напомним, что в Свердловской области штрафы за нарушение противопожарного режима для физлиц составляют 10-20 тысяч рублей. Если человек стал виновником пожара, то сумма составит 40-50 тысяч рублей. Юридические лица, нарушающие правила, могут заплатить до 800 тысяч рублей.