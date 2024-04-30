Любителей шашлыков штрафуют в Свердловской области за разведение костров

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Свердловской области в период майских праздников рейды проводят специальные патрули, которые следят за соблюдением противопожарного режима. Только за понедельник, 29 апреля, инспекторы поймали и оштрафовали 23 человека, сообщает департамент информполитики.
В основном правила нарушают свердловчане, которые отправляются на природу, чтобы пообщаться с друзьями и пожарить шашлыки. Также рублем наказывают за складирование сухого мусора.
Так, зажженные мангалы были обнаружены в Карасье-Озерском и Шарташском парках, на территории Екатеринбургского и Ирбитского лесничеств.
В Нижнем Тагиле нарушителей ловили в Евстюнихе, сообщил в Telegram-канале мэр Владислав Пинаев. Во время рейда патруль выявил пять случаев несоблюдения правил пожарной безопасности.
Напомним, что в Свердловской области штрафы за нарушение противопожарного режима для физлиц составляют 10-20 тысяч рублей. Если человек стал виновником пожара, то сумма составит 40-50 тысяч рублей. Юридические лица, нарушающие правила, могут заплатить до 800 тысяч рублей.
Ранее в МЧС подсчитали, в какую сумму с учетом штрафа обойдется шашлык любителям нарушить правила и пожарить его на природе.