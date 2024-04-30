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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Любителей шашлыков в Свердловской области начали наказывать рублем

Любителей шашлыков штрафуют в Свердловской области за разведение костров

30 апреля 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney

Любителей шашлыков в Свердловской области начали наказывать рублем

Более двух десятков свердловчан оштрафовали противопожарные патрули во время рейдов 29 апреля.

В Свердловской области в период майских праздников рейды проводят специальные патрули, которые следят за соблюдением противопожарного режима. Только за понедельник, 29 апреля, инспекторы поймали и оштрафовали 23 человека, сообщает департамент информполитики.

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В основном правила нарушают свердловчане, которые отправляются на природу, чтобы пообщаться с друзьями и пожарить шашлыки. Также рублем наказывают за складирование сухого мусора.

Так, зажженные мангалы были обнаружены в Карасье-Озерском и Шарташском парках, на территории Екатеринбургского и Ирбитского лесничеств.

В Нижнем Тагиле нарушителей ловили в Евстюнихе, сообщил в Telegram-канале мэр Владислав Пинаев. Во время рейда патруль выявил пять случаев несоблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, что в Свердловской области штрафы за нарушение противопожарного режима для физлиц составляют 10-20 тысяч рублей. Если человек стал виновником пожара, то сумма составит 40-50 тысяч рублей. Юридические лица, нарушающие правила, могут заплатить до 800 тысяч рублей.

Ранее в МЧС подсчитали, в какую сумму с учетом штрафа обойдется шашлык любителям нарушить правила и пожарить его на природе.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожарная безопасность#Природа#Штрафы#Противопожарный режим#Патрулирование#Екатеринбург
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