На СВО погиб уроженец Тагила с позывным «Большой»

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
О гибели бойца сообщил руководитель тагильского поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.
Он рассказал, что «Большой» приезжал в отпуск перед новым годом.
Все помнят что мы отправляли гуманитарку в 72 мотострелковую перед новым годом, успел придти в отпуск, поговорили о многом, хороший был человечище.
Родным и близким наши соболезнования, — написал Павел Фетисов на своей странице ВКонтакте.
Ранее в Березовском проводили в последний путь многодетного отца, который погиб при взятии Авдеевки.