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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

Боец с позывным «Большой» из Нижнего Тагила погиб на СВО

На СВО погиб уроженец Тагила с позывным «Большой»

30 апреля 2024, 11:21
Фото: 1MI

Боец с позывным «Большой» из Нижнего Тагила погиб на СВО

Военнослужащий из Нижнего Тагила за несколько месяцев до гибели успел побывать в отпуске, пообщаться с близкими и друзьями

О гибели бойца сообщил руководитель тагильского поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.

Он рассказал, что «Большой» приезжал в отпуск перед новым годом.

Все помнят что мы отправляли гуманитарку в 72 мотострелковую перед новым годом, успел придти в отпуск, поговорили о многом, хороший был человечище.
Родным и близким наши соболезнования, — написал Павел Фетисов на своей странице ВКонтакте.
Фото: Пввел Фетисов

Ранее в Березовском проводили в последний путь многодетного отца, который погиб при взятии Авдеевки.

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