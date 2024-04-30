Очень пьяный отец перевозил в автомобиле маленького ребенка в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Водителя остановили в воскресенье, 28 апреля, в ходе проверок на трезвость. У него были признаки алкогольного опьянения: невнятная речь и сильный запах, информирует ГИБДД Свердловской области.
Водитель согласился пройти тест, который показал наличие 0,777 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом в машине с мужчиной находилась его жена и маленький ребенок.
Проверка показала, что мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду. За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность: крупный штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы и даже лишение свободы.
Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку.
Ранее водителя без прав и под «мухой» поймали в Первоуральске.