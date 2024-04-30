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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Пьяный водитель из Каменска-Уральского вез в машине жену и маленького ребенка

Очень пьяный отец перевозил в автомобиле маленького ребенка в Каменске-Уральском

30 апреля 2024, 15:29
Фото: 1MI

Пьяный водитель из Каменска-Уральского вез в машине жену и маленького ребенка

Автоинспекторы в Каменске-Уральском поймали нетрезвого водителя, который перевозил в автомобиле Fiat свою семью — жену и маленького ребенка.

Водителя остановили в воскресенье, 28 апреля, в ходе проверок на трезвость. У него были признаки алкогольного опьянения: невнятная речь и сильный запах, информирует ГИБДД Свердловской области.

Водитель согласился пройти тест, который показал наличие 0,777 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом в машине с мужчиной находилась его жена и маленький ребенок.

Проверка показала, что мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду. За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность: крупный штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы и даже лишение свободы.

Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку.

Ранее водителя без прав и под «мухой» поймали в Первоуральске.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Каменск-Уральский#Ребенок#ГИБДД#Пьяный водитель#Алкогольное опьянение#18+#Екатеринбург
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