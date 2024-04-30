Пенсионерка избила тростью фаната Shaman, который пел песню в метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Видео появилось в одном из пабликов Екатеринбурга. На записи молодой человек в ярком костюме подпевает известному хиту и танцует. Люди вокруг веселятся и радуются, но тут появилась пенсионерка с тростью. Внезапно пожилая женщина подошла к юноше и стукнула его по ноге. Удар был не сильным и вызвал смех у окружающих. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно.
В начале февраля 2024 года Shaman приезжал в Нижний Тагил и давал концерт. Мероприятие собрало много фанатов известного певца. После выступления сотрудники местного завода подарили ему сувениры на память.