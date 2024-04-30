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Пенсионерка избила тростью фаната Shaman, который пел песню в метро Екатеринбурга

Пенсионерка избила тростью фаната Shaman, который пел песню в метро Екатеринбурга

30 апреля 2024, 10:46
Фото: 1MI
В метро Екатеринбурга бабушка с тростью стукнула по ноге юношу, который пел песню Shaman «Я русский».

Видео появилось в одном из пабликов Екатеринбурга. На записи молодой человек в ярком костюме подпевает известному хиту и танцует. Люди вокруг веселятся и радуются, но тут появилась пенсионерка с тростью. Внезапно пожилая женщина подошла к юноше и стукнула его по ноге. Удар был не сильным и вызвал смех у окружающих. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно.

В начале февраля 2024 года Shaman приезжал в Нижний Тагил и давал концерт. Мероприятие собрало много фанатов известного певца. После выступления сотрудники местного завода подарили ему сувениры на память.

Жители Нижнего Тагила растрогали певца Shaman особенными подарками
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