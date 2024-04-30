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В Североуральске маленький ребенок упал в реку и чуть не утонул

Подросток спас тонувшего в реке ребенка в Североуральске

30 апреля 2024, 05:41
Фото: 1MI

В Североуральске маленький ребенок упал в реку и чуть не утонул

Подросток, который оказался рядом с рекой Варган в Североуральске, спас из воды мальчика. Ребенок упал туда случайно.

По данным регионального МЧС, на берегу оказались сестра с маленьким братом. Они гуляли, и в какой-то момент мальчик оказался в воде, потому что упал. Девочка стала кричать и ее услышал подросток, находившийся поблизости.

Именно он, не задумываясь, прыгнул в реку и вытащил тонувшего. Предварительно герой позвонил в экстренные службы и по их прибытию передал мальчика медикам.

А в Нижнем Тагиле плавающие дети были замечены на реке 20 апреля 2024 года. С берега их выгнал случайный прохожий.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Ребенок#Североуральск#Вода#Река#Спасение#18+#Екатеринбург#Подросток
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