Подросток спас тонувшего в реке ребенка в Североуральске

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
По данным регионального МЧС, на берегу оказались сестра с маленьким братом. Они гуляли, и в какой-то момент мальчик оказался в воде, потому что упал. Девочка стала кричать и ее услышал подросток, находившийся поблизости.
Именно он, не задумываясь, прыгнул в реку и вытащил тонувшего. Предварительно герой позвонил в экстренные службы и по их прибытию передал мальчика медикам.
А в Нижнем Тагиле плавающие дети были замечены на реке 20 апреля 2024 года. С берега их выгнал случайный прохожий.