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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan влетел в грузовик на обочине

Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan влетел в грузовик на обочине

30 апреля 2024, 07:26
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В ГИБДД Свердловской области опубликовали видео, на котором запечатлен момент аварии, произошедшей на ЕКАД днем 28 апреля 2024 года.

По данным ведомства, женщина, которая находилась за рулем иномарки, заявила, что ДТП произошло из-за сильного ветра. Однако момент аварии попал на запись регистратора. На ней видно, что водитель Nissan не приняла меры по снижению скорости и именно поэтому врезалась в грузовик.

Видео: ГИБДД Екатеринбурга

Напомним, в результате этой аварии пострадали два человека. Кроме того, после столкновения с грузовиком, Nissan отбросило на проезжавший мимо Mercedes. Все водители оказались трезвыми.

Сильный ветер впечатал иномарку в грузовик на ЕКАД в Екатеринбурге
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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Иномарка#Видео#Грузовик#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария
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