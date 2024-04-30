Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan влетел в грузовик на обочине

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По данным ведомства, женщина, которая находилась за рулем иномарки, заявила, что ДТП произошло из-за сильного ветра. Однако момент аварии попал на запись регистратора. На ней видно, что водитель Nissan не приняла меры по снижению скорости и именно поэтому врезалась в грузовик.
Напомним, в результате этой аварии пострадали два человека. Кроме того, после столкновения с грузовиком, Nissan отбросило на проезжавший мимо Mercedes. Все водители оказались трезвыми.