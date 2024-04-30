Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan влетел в грузовик на обочине

По данным ведомства, женщина, которая находилась за рулем иномарки, заявила, что ДТП произошло из-за сильного ветра. Однако момент аварии попал на запись регистратора. На ней видно, что водитель Nissan не приняла меры по снижению скорости и именно поэтому врезалась в грузовик.