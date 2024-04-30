tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Панихида по погибшим в «Крокус сити холле» прошла в Екатеринбурге на 40-й день

Прошло 40 дней: панихиду по погибшим в «Крокус сити холле» отслужили в Екатеринбурге

30 апреля 2024, 14:13
Фото: Telegram-канал митрополита Евгения (Кульберга)

Панихида по погибшим в «Крокус сити холле» прошла в Екатеринбурге на 40-й день

Панихида по погибшим в теракте в «Крокус сити холле» людям прошла в Екатеринбурге.

Во вторник, 30 апреля, исполнилось 40 дней с момента совершения теракта в «Крокус сити холле». Священники отслужили по погибшим панихиду, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале.

Отметим, что панихида на 40-й день в православной традиции призвана помочь усопшему пройти свой путь и помочь душе умершего встретиться с Богом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал одним из самых массовых в истории новой России. Он произошел 22 марта 2024 года, когда неизвестные напали на посетителей выставочного комплекса в Подмосковье. Не менее 145 человек погибло, в списке пострадавших 551 человек.

Теракт в Крокусе в Москве: что известно
Узнать подробнее

На данный момент спецслужбы задержали 12 человек, которые могут быть причастны к подготовке и совершению террористического акта.

Напомним, что один из возможных пособников террористов был задержан в Екатеринбурге.

Читайте также:
В Екатеринбурге мемориал жертвам теракта в «Крокусе» перенесли ближе к храмуВ метро Екатеринбурга студенты спели песню «Журавли» в память о жертвах терактаВ Екатеринбурге прошла акция в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
#Дарья Бобровицкая#Общество#Память#Православие#Теракт#Екатеринбург#Митрополит Евгений#Панихида#Почтили память#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
Подпишитесь
День города 2024: гуляния на Лисьей горе, «Киндерград» и фестиваль уличных театров
Вчера, 12:50
Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в майские праздники
27 апреля, 12:40
Сильнейший ветер оборвал провода ЛЭП в восьми районах Свердловской области
Вчера, 10:25
Масса холодного воздуха из Арктики обрушилась на Свердловскую область
Вчера, 05:57
Открыт сезон в парке им. Бондина в Тагиле: расписание работы аттракционов в праздники
28 апреля, 10:39
Крыльца, крыша и вывеска: в Нижнем Тагиле летом предстоит ремонт в ДК «Юбилейный»
Вчера, 14:29
"