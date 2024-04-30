Прошло 40 дней: панихиду по погибшим в «Крокус сити холле» отслужили в Екатеринбурге

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал одним из самых массовых в истории новой России. Он произошел 22 марта 2024 года, когда неизвестные напали на посетителей выставочного комплекса в Подмосковье. Не менее 145 человек погибло, в списке пострадавших 551 человек.