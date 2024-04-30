Прошло 40 дней: панихиду по погибшим в «Крокус сити холле» отслужили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Во вторник, 30 апреля, исполнилось 40 дней с момента совершения теракта в «Крокус сити холле». Священники отслужили по погибшим панихиду, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале.
Отметим, что панихида на 40-й день в православной традиции призвана помочь усопшему пройти свой путь и помочь душе умершего встретиться с Богом.
Теракт в «Крокус Сити Холле» стал одним из самых массовых в истории новой России. Он произошел 22 марта 2024 года, когда неизвестные напали на посетителей выставочного комплекса в Подмосковье. Не менее 145 человек погибло, в списке пострадавших 551 человек.
На данный момент спецслужбы задержали 12 человек, которые могут быть причастны к подготовке и совершению террористического акта.
Напомним, что один из возможных пособников террористов был задержан в Екатеринбурге.