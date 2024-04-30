Серьезные махинации с зарплатами всплыли в екатеринбургском «Гортрансе»

Фиктивно трудоустроенного 23-летнего молодого человека задержали силовики ФСБ в Екатеринбурге. Его подозревают в том, что он, фактически не исполняя своих трудовых обязательств, получал зарплату почти полтора года, с июня 2022 года, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в ведомстве.