Серьезные махинации с зарплатами всплыли в екатеринбургском «Гортрансе»

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Фиктивно трудоустроенного 23-летнего молодого человека задержали силовики ФСБ в Екатеринбурге. Его подозревают в том, что он, фактически не исполняя своих трудовых обязательств, получал зарплату почти полтора года, с июня 2022 года, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в ведомстве.
Против молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения и отправили под подписку о невыезде. Однако, как подозревают правоохранители, таких случаев в «Гортрансе» может быть много.
Напомним, что на предприятии проходит проверка с участие контрольно-ревизионного управления мэрии Екатеринбурга, прокуратуры и аудиторов.
Ранее вице-мэр Екатеринбурга заявил о намерении провести в городе большую транспортную реформу.