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ФСБ вскрыла махинации с зарплатами в «Гортрансе» Екатеринбурга

Серьезные махинации с зарплатами всплыли в екатеринбургском «Гортрансе»

30 апреля 2024, 15:55
Фото: 1MI

ФСБ вскрыла махинации с зарплатами в «Гортрансе» Екатеринбурга

Силовики в Екатеринбурге задержали молодого человека, который числился в «Гортрансе» и получал там зарплату, однако по факту не работал.

Фиктивно трудоустроенного 23-летнего молодого человека задержали силовики ФСБ в Екатеринбурге. Его подозревают в том, что он, фактически не исполняя своих трудовых обязательств, получал зарплату почти полтора года, с июня 2022 года, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в ведомстве.

Против молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения и отправили под подписку о невыезде. Однако, как подозревают правоохранители, таких случаев в «Гортрансе» может быть много.

Напомним, что на предприятии проходит проверка с участие контрольно-ревизионного управления мэрии Екатеринбурга, прокуратуры и аудиторов.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга заявил о намерении провести в городе большую транспортную реформу.

«Гортранс» в Екатеринбурге не может пустить больше транспорта из-за нехватки кадров
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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Проверка#Уголовное дело#ФСБ#Зарплата#Криминал#18+#Екатеринбург#Гортранс
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