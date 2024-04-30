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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Сильный ливень ожидается в Свердловской области

Сильный ливень накроет Свердловскую область 1 мая

30 апреля 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney

Сильный ливень ожидается в Свердловской области

На регионы Урала, в том числе Свердловскую область, надвигается непогода. Синоптики обещают сильный ливень.

Свердловскую область накроют ливни, предупреждает региональное ГУ МЧС.

Непогода доберется до Среднего Урала к 1 мая, в праздник Весны и труда.

Как уточняет синоптик Алексей Пулин, на Урал с северо-запада надвигается циклон, который несет с собой осадки. Дожди пройдут на западе, юго-западе и юге Свердловской области. Здесь будет относительно тепло.

В северных и восточный районах холоднее, ночью возможны заморозки.

Ранее метеорологи предупредили об арктическом воздухе, который определяет погоду в регионе.

Заморозки надвигаются на Свердловскую область
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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Осадки#Погода#Циклон#Дожди#Заморозки#Природа#Екатеринбург
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