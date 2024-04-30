Сильный ливень накроет Свердловскую область 1 мая

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Свердловскую область накроют ливни, предупреждает региональное ГУ МЧС.
Непогода доберется до Среднего Урала к 1 мая, в праздник Весны и труда.
Как уточняет синоптик Алексей Пулин, на Урал с северо-запада надвигается циклон, который несет с собой осадки. Дожди пройдут на западе, юго-западе и юге Свердловской области. Здесь будет относительно тепло.
В северных и восточный районах холоднее, ночью возможны заморозки.
Ранее метеорологи предупредили об арктическом воздухе, который определяет погоду в регионе.