tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Юные хореографы из Нижнего Тагила получили Гран-при Всероссийского конкурса

Тагильчане завоевали Гран-при Всероссийского хореографического конкурса

30 апреля 2024, 16:20
Фото: ДДДЮТ Нижний Тагил

Юные хореографы из Нижнего Тагила получили Гран-при Всероссийского конкурса

Хореографический коллектив «Моя территория» из Нижнего Тагила собрал целую россыпь наград Всероссийского фестиваля-конкурса «Крокус».

Наивысшую награду конкурса-фестиваля принесла композиция «Вечная память», которую исполнили группы МТstar u MTshine, сообщает ДДДЮТ Нижнего Тагила в социальных сетях.

Также «Моя территория» завоевала 10 дипломов лауреатов первой степени. Три награды на счету группы МТkids. Ребята получили их за композиции «Подружки» (дуэт Моника Златковская и Алиса Самойлова), «Прогулка» и «Таинственный туман».

Фото: ДДДЮТ Нижний Тагил

В копилке группы МТmid — пять дипломов. Юные хореографы представляли композиции «Люли», «Вспоминай обо мне», «А зима будет большая» (Анастасья Тойлыева — соло), «Флорс» (Кристина Степанова — соло).

Также дипломы лауреатов первой степени завоевали участники группы МТstar с композицией «Осень» и MTshine с композицией «По струнам».

Руководит коллективом «Моя территория» Александра Молвинских.

Ранее тагильская группа «Лимонад» блеснула хореографией на всероссийском конкурсе.

Тагильские солистки из «Василинки» удивили пением жюри на Всероссийском конкурсе
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильский танцевальный ансамбль «Сияние» завоевал Гран-при Всероссийского фестиваляТагильские танцоры из студии «Модерн» завоевали гран-при на международном конкурсеНа «Серебряном копытце» в Нижнем Тагиле определили самых гибких, ловких и артистичных
#Дарья Бобровицкая#Общество#Культура#Нижний Тагил#Эксклюзив#Фестиваль#Дети#Конкурс#Победа#Гран-при#Хореография#Екатеринбург#Лауреаты#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле завершается голосование за объекты благоустройства
Сегодня, 09:55
Подросток спас тонувшего в реке ребенка в Североуральске
Сегодня, 05:41
В Нижнем Тагиле появятся дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах
Сегодня, 11:21
Масса холодного воздуха из Арктики обрушилась на Свердловскую область
Вчера, 05:57
28 отличников тотального диктанта определили в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:09
Сильный ливень накроет Свердловскую область 1 мая
Сегодня, 12:30
"