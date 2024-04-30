Тагильчане завоевали Гран-при Всероссийского хореографического конкурса

Также «Моя территория» завоевала 10 дипломов лауреатов первой степени. Три награды на счету группы МТkids. Ребята получили их за композиции «Подружки» (дуэт Моника Златковская и Алиса Самойлова), «Прогулка» и «Таинственный туман».