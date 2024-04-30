Тагильчане завоевали Гран-при Всероссийского хореографического конкурса

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Наивысшую награду конкурса-фестиваля принесла композиция «Вечная память», которую исполнили группы МТstar u MTshine, сообщает ДДДЮТ Нижнего Тагила в социальных сетях.
Также «Моя территория» завоевала 10 дипломов лауреатов первой степени. Три награды на счету группы МТkids. Ребята получили их за композиции «Подружки» (дуэт Моника Златковская и Алиса Самойлова), «Прогулка» и «Таинственный туман».
В копилке группы МТmid — пять дипломов. Юные хореографы представляли композиции «Люли», «Вспоминай обо мне», «А зима будет большая» (Анастасья Тойлыева — соло), «Флорс» (Кристина Степанова — соло).
Также дипломы лауреатов первой степени завоевали участники группы МТstar с композицией «Осень» и MTshine с композицией «По струнам».
Руководит коллективом «Моя территория» Александра Молвинских.
Ранее тагильская группа «Лимонад» блеснула хореографией на всероссийском конкурсе.