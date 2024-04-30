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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Таксист из Серова спас 80-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников

Таксист из Серова вытащил 80-летнюю пенсионерку из лап телефонных мошенников

30 апреля 2024, 16:56
Фото: Изображение Midjourney

Таксист из Серова спас 80-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников

Пожилая женщина села в машину к серовскому таксисту. Мужчина во время разговора понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников, и уговорил ее поехать в полицию.

Водитель такси по имени Никита из Серова приехал по вызову к 80-летней пенсионерке. Бабушка при этом вела себя странно. Разговорившись с ней, таксист понял, что женщину обрабатывают мошенники, пишет Е1.

Пенсионерка призналась Никите, что уже перевела аферистам 300 тысяч рублей. Чтобы вернуть их, ей велели ехать к банкомату и даже вызвали такси. Мужчина стал уговаривать пассажирку ехать в полицию, та долго отказывалась, но потом все-таки согласилась.

Все это время ей названивали злоумышленники, которые приказывали не слушать таксиста. Когда мужчина приехал к отделению полиции, к ситуации подключились сотрудники отделения. Они также стали уговаривать женщину написать заявление. В итоге она согласилась.

Аферистка, которая находилась на другом конце провода, на бдительного таксиста обиделась и пообещала написать жалобу в транспортном приложении.

Ранее в Екатеринбурге женщина лишилась из-за действий мошенников квартиры и 6 млн рублей.

Жительницы Каменска-Уральского отдали деньги мошенникам
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