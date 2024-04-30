Таксист из Серова вытащил 80-летнюю пенсионерку из лап телефонных мошенников

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Водитель такси по имени Никита из Серова приехал по вызову к 80-летней пенсионерке. Бабушка при этом вела себя странно. Разговорившись с ней, таксист понял, что женщину обрабатывают мошенники, пишет Е1.
Пенсионерка призналась Никите, что уже перевела аферистам 300 тысяч рублей. Чтобы вернуть их, ей велели ехать к банкомату и даже вызвали такси. Мужчина стал уговаривать пассажирку ехать в полицию, та долго отказывалась, но потом все-таки согласилась.
Все это время ей названивали злоумышленники, которые приказывали не слушать таксиста. Когда мужчина приехал к отделению полиции, к ситуации подключились сотрудники отделения. Они также стали уговаривать женщину написать заявление. В итоге она согласилась.
Аферистка, которая находилась на другом конце провода, на бдительного таксиста обиделась и пообещала написать жалобу в транспортном приложении.
Ранее в Екатеринбурге женщина лишилась из-за действий мошенников квартиры и 6 млн рублей.