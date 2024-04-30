Таксист из Серова вытащил 80-летнюю пенсионерку из лап телефонных мошенников

Пенсионерка призналась Никите, что уже перевела аферистам 300 тысяч рублей. Чтобы вернуть их, ей велели ехать к банкомату и даже вызвали такси. Мужчина стал уговаривать пассажирку ехать в полицию, та долго отказывалась, но потом все-таки согласилась.