Учительница в Березовском на перемене пнула ученика и проволокла по коридору

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Очередной случай воспитания пинками попал на камеру в школе №8 Березовского. На перемене учительница подошла к мальчикам, которые возились на полу, пнула одного из них и поволокла по коридору за капюшон. Видео опубликовано в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».
Второго участника драки педагог отшвыривает рукой, а затем тащит ребенка волоком. Попутно ему наносят удары другие школьники.
Напомним, что несколько дней назад широкий общественный резонанс вызвало видео, на котором воспитатель детского сада «Жемчужина» в Екатеринбурге пинком свалила с лавки ребенка. После того, как происшествием заинтересовались в Следственном комитете, воспитателя уволили из дошкольного учреждения.