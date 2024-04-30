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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Учительница в Березовском разняла дерущихся учеников пинком

Учительница в Березовском на перемене пнула ученика и проволокла по коридору

30 апреля 2024, 15:04
Фото: Telegram-канал «Бандитский центр Екб»

Учительница в Березовском разняла дерущихся учеников пинком

В одной из школ Березовского ученики возились на перемене. Учительница подняла их с пола пинком, а затем проволокла одного из них по коридору.

Очередной случай воспитания пинками попал на камеру в школе №8 Березовского. На перемене учительница подошла к мальчикам, которые возились на полу, пнула одного из них и поволокла по коридору за капюшон. Видео опубликовано в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».

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Второго участника драки педагог отшвыривает рукой, а затем тащит ребенка волоком. Попутно ему наносят удары другие школьники.

Видео: Telegram-канал «Бандитский центр Екб»

Напомним, что несколько дней назад широкий общественный резонанс вызвало видео, на котором воспитатель детского сада «Жемчужина» в Екатеринбурге пинком свалила с лавки ребенка. После того, как происшествием заинтересовались в Следственном комитете, воспитателя уволили из дошкольного учреждения.

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