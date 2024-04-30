Учительница в Березовском на перемене пнула ученика и проволокла по коридору

Очередной случай воспитания пинками попал на камеру в школе №8 Березовского. На перемене учительница подошла к мальчикам, которые возились на полу, пнула одного из них и поволокла по коридору за капюшон. Видео опубликовано в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».