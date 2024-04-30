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Honda в Екатеринбурге ехала на красный и устроила массовое ДТП с пострадавшими

В Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП из-за ехавшего на красный свет водителя

30 апреля 2024, 11:56
Фото: ГИБДД Свердловской области

Honda в Екатеринбурге ехала на красный и устроила массовое ДТП с пострадавшими

22-летняя водитель Honda спровоцировала массовое ДТП, в котором пострадали двое 13-летних подростков. Все началось с того, что она проигнорировала запрещающий сигнал светофора.

ДТП произошло на улице 2-й Новосибирской в свердловской столице. 22-летняя водитель на иномарке решила проскочить на красный свет и столкнулась с «Газелью». Из-за удара автомобиль Honda развернуло и бросило на отечественную Lada Granta, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Lada, которая двигалась по встречной полосе, в момент столкновения пыталась повернуть налево. После столкновения они выехала на тротуар, по которому в это время шли два 13-летних мальчика. Оба попали под колеса и были госпитализированы с травмами колен в детскую больницу №9.

Автоинспекторы установили, что все три водителя, включая виновницу происшедшего, были трезвы в момент аварии.

Ранее в сети появилось видео ДТП, в котором ветер отбросил Nissan на грузовик.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Травма#Дети#ДТП#ГИБДД#Столкновение#Водители#18+#Екатеринбург
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