В Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП из-за ехавшего на красный свет водителя

Lada, которая двигалась по встречной полосе, в момент столкновения пыталась повернуть налево. После столкновения они выехала на тротуар, по которому в это время шли два 13-летних мальчика. Оба попали под колеса и были госпитализированы с травмами колен в детскую больницу №9.