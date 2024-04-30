В Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП из-за ехавшего на красный свет водителя

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
ДТП произошло на улице 2-й Новосибирской в свердловской столице. 22-летняя водитель на иномарке решила проскочить на красный свет и столкнулась с «Газелью». Из-за удара автомобиль Honda развернуло и бросило на отечественную Lada Granta, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
Lada, которая двигалась по встречной полосе, в момент столкновения пыталась повернуть налево. После столкновения они выехала на тротуар, по которому в это время шли два 13-летних мальчика. Оба попали под колеса и были госпитализированы с травмами колен в детскую больницу №9.
Автоинспекторы установили, что все три водителя, включая виновницу происшедшего, были трезвы в момент аварии.
Ранее в сети появилось видео ДТП, в котором ветер отбросил Nissan на грузовик.