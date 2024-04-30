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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Найденная кошка в подъезде дома на улице Сыромолотова

В Екатеринбурге в подъезд дома подкинули изнасилованную кошку

30 апреля 2024, 12:28
Найденная кошка в подъезде дома на улице Сыромолотова

В Екатеринбурге в подъезд дома обнаружили изнасилованную кошку

29 апреля в подъезде одного из домов на улице Сыромолотова в Екатеринбурге местные жители заметили кошку. По внешним признакам животное было нездорово, не могло стоять и спряталось в шкафу прямо под лестницей. Как позже покажет осмотр ветеринара, кошка вероятно была изнасилована.

Одна из жительниц дома решила показать кошку ветеринару. Как пишет «Екатеринбург», результат осмотра поверг всех в шок, по заявлению врачей, животное, возможно, было изнасиловано. По словам все той же местной жительницы, которая вызвалась отвести кошку в ветклинику, над животным 100% издевались, таких травм у домашнего питомца девушка не видела никогда.

Кошку уже усыпили, но вскрытия не проводилось, врачи не исключают также сильную инфекцию, а утверждать, что это было именно изнасилование, с уверенностью не могут. На камеры наблюдения попала девушка в капюшоне, которая принесла кошку в подъезд, местные уже решили, что это может быть тот человек, что подкинул животное. Но позже выяснилось, что эта девушка — продавщица из соседнего магазина, и, по ее словам, кошку подкинули к ним, а она уже в поисках временного убежища принесла животное в подъезд дома.

В полиции уже начали проверку, по результатам будет принято решение о возбуждении дела. Сотрудники ведомства уже наведались в клинику, в которой усыпили кошку.

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