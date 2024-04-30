В Екатеринбурге в подъезд дома подкинули изнасилованную кошку

Кошку уже усыпили, но вскрытия не проводилось, врачи не исключают также сильную инфекцию, а утверждать, что это было именно изнасилование, с уверенностью не могут. На камеры наблюдения попала девушка в капюшоне, которая принесла кошку в подъезд, местные уже решили, что это может быть тот человек, что подкинул животное. Но позже выяснилось, что эта девушка — продавщица из соседнего магазина, и, по ее словам, кошку подкинули к ним, а она уже в поисках временного убежища принесла животное в подъезд дома.