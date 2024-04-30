В Екатеринбурге в подъезд дома подкинули изнасилованную кошку

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Одна из жительниц дома решила показать кошку ветеринару. Как пишет «Екатеринбург», результат осмотра поверг всех в шок, по заявлению врачей, животное, возможно, было изнасиловано. По словам все той же местной жительницы, которая вызвалась отвести кошку в ветклинику, над животным 100% издевались, таких травм у домашнего питомца девушка не видела никогда.
Кошку уже усыпили, но вскрытия не проводилось, врачи не исключают также сильную инфекцию, а утверждать, что это было именно изнасилование, с уверенностью не могут. На камеры наблюдения попала девушка в капюшоне, которая принесла кошку в подъезд, местные уже решили, что это может быть тот человек, что подкинул животное. Но позже выяснилось, что эта девушка — продавщица из соседнего магазина, и, по ее словам, кошку подкинули к ним, а она уже в поисках временного убежища принесла животное в подъезд дома.
В полиции уже начали проверку, по результатам будет принято решение о возбуждении дела. Сотрудники ведомства уже наведались в клинику, в которой усыпили кошку.