В Нижнем Тагиле появятся дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах

По четырем из десяти объявленных контрактов прием заявок завершился 19 апреля 2024 года. Еще по двух контрактам заявки на участие перестали принимать 22 апреля 2024 года. Два тендера еще активны и участники подавать заявки на участие вплоть до 3 мая 2024 года.