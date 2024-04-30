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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

На новые маршруты автобусов в Нижнем Тагиле выделено 69,1 млн

В Нижнем Тагиле появятся дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах

30 апреля 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney

На новые маршруты автобусов в Нижнем Тагиле выделено 69,1 млн

В Нижнем Тагиле появятся дополнительные автобусы на 10 муниципальных маршрутов. Администрация города объявила закупку на поиск подрядчика, который займется пассажирскими перевозками. Всего сумма всех контрактов составляет 69,1 млн рублей.

Согласно условиям контрактов, подрядчик должен установить систему спутниковой навигации ГЛОНАСС и оснастить все автобусы, находящиеся под его контролем, системами видеонаблюдения. В случае поломки транспортного средства, перевозчик будет обязан заменить его. Также в обязанности перевозчика входит устранение причин дорожно-транспортных происшествий, обеспечение помещением и необходимым оборудованием для технического обслуживания.

Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле
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По четырем из десяти объявленных контрактов прием заявок завершился 19 апреля 2024 года. Еще по двух контрактам заявки на участие перестали принимать 22 апреля 2024 года. Два тендера еще активны и участники подавать заявки на участие вплоть до 3 мая 2024 года.

Маршруты, на которые выведут новые дополнительные автобусы

  • № 5 и № 27,
  • № 4, № 20, № 25,
  • № 17, № 17У, № 50,
  • № 6, № 8, № 33
  • № 10К, № 16, № 57, № 64
  • № 9, № 28, № 55, № 56
  • № 23, № 32
  • № 31, № 34
  • № 23, № 32
  • №1, № 14, № 30

Журналисты TagilCity.ru уже покатались на новых автобусах, которые вывели на маршруты с 1 марта 2024 года от нового подразделения МУП «Тагильский трамвай» и узнали, что говорят пассажиры и сами водители.

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