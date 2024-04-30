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В Нижнем Тагиле завершается голосование за объекты благоустройства

В Нижнем Тагиле завершается голосование за объекты благоустройства

30 апреля 2024, 09:55
Фото: tagilcity.ru
30 апреля 2024 года — это последний день, когда жители Нижнего Тагила могут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2025 году. В лидерах голосования — сквер на Ленинградском проспекте.

Всего свой выбор сделали почти 86,5 тысячи человек. По данным портала комфортной городской среды, больше всего жители Нижнего Тагила хотят преобразить сквер на Ленинградском проспекте. За него проголосовало 32 242 человека. Далее следует парк Горького с результатом в 25 779 голосов.

Остальные территории намного отстают. За продолжение обновления парка Металлургов высказались 11 743 человека, Театрального бульвара — 7 542 тагильчанина. На пятом месте расположилась лесопарковая полоса на Руднике им. III Интернационала (6 346 голосов), на последнем оказался Сквер строителей (2 759 голосов).

Редакция TagilCity.ru подробно рассказывала о каждом объекте, который был предложен на выбор жителям Нижнего Тагила. Голосование стартовало 15 марта и заканчивается 30 апреля. На всех территориях планируется обновление дорожек и тротуаров, установка детских игровых и спортивных площадок, скамеек, урн, разбивка цветников.

Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
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