В Нижнем Тагиле завершается голосование за объекты благоустройства

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Всего свой выбор сделали почти 86,5 тысячи человек. По данным портала комфортной городской среды, больше всего жители Нижнего Тагила хотят преобразить сквер на Ленинградском проспекте. За него проголосовало 32 242 человека. Далее следует парк Горького с результатом в 25 779 голосов.
Остальные территории намного отстают. За продолжение обновления парка Металлургов высказались 11 743 человека, Театрального бульвара — 7 542 тагильчанина. На пятом месте расположилась лесопарковая полоса на Руднике им. III Интернационала (6 346 голосов), на последнем оказался Сквер строителей (2 759 голосов).
Редакция TagilCity.ru подробно рассказывала о каждом объекте, который был предложен на выбор жителям Нижнего Тагила. Голосование стартовало 15 марта и заканчивается 30 апреля. На всех территориях планируется обновление дорожек и тротуаров, установка детских игровых и спортивных площадок, скамеек, урн, разбивка цветников.