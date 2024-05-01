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22 жителя Свердловской области нарушили противопожарный режим за сутки

22 жителя Свердловской области нарушили противопожарный режим за сутки

1 мая 2024, 14:31
Фото: Изображение Midjourney
Более 20 жителей Свердловской области в течение суток нарушили противопожарный режим. Сотрудники спасательной службы, полиции и других ведомств проводили рейды 30 апреля 2024 года.

Компания жителей Екатеринбурга жарила шашлыки на мангале в лесопарке в районе Уктуса. Также несколько других компаний разожгли костер около города в лесопарковом лесничестве, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Разожженный костер правоохранители заметили также возле реки Вязовка рядом с Дегтярском. В связи с этим в отношении нарушителей составили 22 протокола. Екатеринбуржцам грозят штрафы.

Напомним, с 27 апреля по 12 мая 2024 года Свердловской области усилено патрулирование в лесах и на участках частных домов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Полиция#Протокол#ЧП#Штрафы#Рейды#Нарушители#Противопожарный режим#Костер#Екатеринбург#Лесопарк#Мангал#Шашлыки
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