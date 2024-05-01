22 жителя Свердловской области нарушили противопожарный режим за сутки

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Компания жителей Екатеринбурга жарила шашлыки на мангале в лесопарке в районе Уктуса. Также несколько других компаний разожгли костер около города в лесопарковом лесничестве, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Разожженный костер правоохранители заметили также возле реки Вязовка рядом с Дегтярском. В связи с этим в отношении нарушителей составили 22 протокола. Екатеринбуржцам грозят штрафы.
Напомним, с 27 апреля по 12 мая 2024 года Свердловской области усилено патрулирование в лесах и на участках частных домов.