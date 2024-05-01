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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Автомобили встали на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле из-за ДТП

Автомобили встали на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле из-за ДТП

1 мая 2024, 13:25
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле произошло ДТП на Ленинградском проспекте. Дорожная авария произошла 1 мая 2024 года.

Инцидент случился в районе Площади Славы. По словам очевидицы, дорожное движение на данном участке было ограничено, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности произошедшей аварии в настоящее время неизвестны.

Напомним, 28 апреля 2024 года на ЕКАДе из-за сильного ветра автомобиль откинуло на грузовик, из-за чего произошло столкновение. В аварии пострадали пожилая женщина и 13-летний подросток.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Площадь Славы#Ленинградский проспект#ЧП#Пострадавшие#Подробности#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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