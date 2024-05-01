Автомобили встали на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле из-за ДТП

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Инцидент случился в районе Площади Славы. По словам очевидицы, дорожное движение на данном участке было ограничено, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности произошедшей аварии в настоящее время неизвестны.
Напомним, 28 апреля 2024 года на ЕКАДе из-за сильного ветра автомобиль откинуло на грузовик, из-за чего произошло столкновение. В аварии пострадали пожилая женщина и 13-летний подросток.