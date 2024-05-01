tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Диану Шурыгину задержали в квартире в центре Москвы

Диану Шурыгину задержали в квартире в центре Москвы

1 мая 2024, 15:55
Фото: 1MI
В москве была задержана Диана Шурыгина, находившаяся в своей квартире на Долгоруковской улице.

Жильцы дома жаловались на то, что в квартире, где проживает Шурыгина, организован бордель. Кроме нее полиция задержала криптоинвестора Святослава Гусева, а также нескольких других человек, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Всех задержанных правоохранители увезли в отделение полиции. Подробности инцидента в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Екатеринбурге был задержан замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицин по подозрению во взяточничестве. Его заключили под стражу на два месяца.

Водителя без прав и «под мухой» задержали на дороге в Первоуральске
Узнать подробнее
Читайте также:
Рецидивиста с килограммом наркотиков задержали в Свердловской областиЖители Екатеринбурга пожаловались на шумных посетителей пивной лавкиЗамминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Москва#Квартира#Задержание#ЧП#Жильцы#Жалобы#Бордель#Правоохранители#18+#Инцидент
Подпишитесь
На СВО погиб уроженец Тагила с позывным «Большой»
30 апреля, 11:21
45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:41
200 волонтеров, утопая в болоте, ищут пропавшего в лесу свердловчанина
30 апреля, 09:05
Таксист из Серова вытащил 80-летнюю пенсионерку из лап телефонных мошенников
30 апреля, 16:56
Серьезные махинации с зарплатами всплыли в екатеринбургском «Гортрансе»
30 апреля, 15:55
Учительница в Березовском на перемене пнула ученика и проволокла по коридору
30 апреля, 15:04
"