Диану Шурыгину задержали в квартире в центре Москвы

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Жильцы дома жаловались на то, что в квартире, где проживает Шурыгина, организован бордель. Кроме нее полиция задержала криптоинвестора Святослава Гусева, а также нескольких других человек, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Всех задержанных правоохранители увезли в отделение полиции. Подробности инцидента в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Екатеринбурге был задержан замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицин по подозрению во взяточничестве. Его заключили под стражу на два месяца.