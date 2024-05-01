Дождь и снег придут в Свердловскую область в мае

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Потепление, дождь и небольшой снег придут в регион уже в скором времени, прогнозирует синоптик Галина Шепоренко.
По ее данным, придет небольшой циклон. Первая декада месяца будет прохладной. Осадки ожидаются практически ежедневные. Временами возможен мокрый снег.
Во второй половине мая будет потепление. При этом данный месяц будет совсем не похож на май прошлого года, когда было жарко и засушливо.
Ранее сообщалось, что рекордным по осадкам будет начало мая в Нижнем Тагиле. Практически ежедневно прогнозируются дожди, а 4 мая количество осадков превысит норму.