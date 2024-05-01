tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Дождь и снег придут в Свердловскую область в мае

Дождь и снег придут в Свердловскую область в мае

1 мая 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
В мае в Свердловской области прогнозируется дождливая погода.

Потепление, дождь и небольшой снег придут в регион уже в скором времени, прогнозирует синоптик Галина Шепоренко.

По ее данным, придет небольшой циклон. Первая декада месяца будет прохладной. Осадки ожидаются практически ежедневные. Временами возможен мокрый снег.

Во второй половине мая будет потепление. При этом данный месяц будет совсем не похож на май прошлого года, когда было жарко и засушливо.

Ранее сообщалось, что рекордным по осадкам будет начало мая в Нижнем Тагиле. Практически ежедневно прогнозируются дожди, а 4 мая количество осадков превысит норму.

Аномальная жара накрыла Екатеринбург и выгнала горожан на пляжи
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбуржцы под дождем пришли на митинг в честь 1 маяВ Москву и Петербург придет настоящая зима
#Дарья Сорокина#Свердловская область#Потепление#Снег#Осадки#Погода#Мокрый снег#Дождь#Циклон#Окружающая среда#Засуха#Екатеринбург
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле завершается голосование за объекты благоустройства
30 апреля, 09:55
Подросток спас тонувшего в реке ребенка в Североуральске
30 апреля, 05:41
В Нижнем Тагиле появятся дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах
30 апреля, 11:21
Масса холодного воздуха из Арктики обрушилась на Свердловскую область
29 апреля, 05:57
28 отличников тотального диктанта определили в Нижнем Тагиле
30 апреля, 07:09
Сильный ливень накроет Свердловскую область 1 мая
30 апреля, 12:30
"