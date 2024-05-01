Машинист чуть не погиб во время обвала шахты под Североуральском

Напомним, 25 марта 2024 года на шахте «Кальинская» случился обвал. Под завалами были двое сотрудников. Один из них скончался, другого с полученными травмами отвезли в больницу, где ему сделали операцию. В СК по факту гибели шахтера возбудили дело.