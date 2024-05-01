Машинист чуть не погиб во время обвала шахты под Североуральском

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
На шахте случился горный удар, из-за чего был обвал. Машинист буровой установки, находившийся на рабочем месте, оказался под завалами, рассказали Ура.ру в пресс-службе СУБР.
В течение часа после обрушения завалы были расчищены. Машиниста сумели спасти, после чего пострадавшему оказали первую помощь, а затем увезли его в медучреждение.
Напомним, 25 марта 2024 года на шахте «Кальинская» случился обвал. Под завалами были двое сотрудников. Один из них скончался, другого с полученными травмами отвезли в больницу, где ему сделали операцию. В СК по факту гибели шахтера возбудили дело.