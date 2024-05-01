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Машинист чуть не погиб во время обвала шахты под Североуральском

Машинист чуть не погиб во время обвала шахты под Североуральском

1 мая 2024, 15:10
Фото: 1MI
На шахте «Кальинская» под Североуральском произошел обвал. ЧП случилось 30 апреля 2024 года.

На шахте случился горный удар, из-за чего был обвал. Машинист буровой установки, находившийся на рабочем месте, оказался под завалами, рассказали Ура.ру в пресс-службе СУБР.

В течение часа после обрушения завалы были расчищены. Машиниста сумели спасти, после чего пострадавшему оказали первую помощь, а затем увезли его в медучреждение.

Напомним, 25 марта 2024 года на шахте «Кальинская» случился обвал. Под завалами были двое сотрудников. Один из них скончался, другого с полученными травмами отвезли в больницу, где ему сделали операцию. В СК по факту гибели шахтера возбудили дело.

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